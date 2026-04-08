Cayó con su auto a un arroyo y su familia habla de “un milagro”

Un joven de 23 años despistó con su auto cuando iba hacia Córdoba y cayó en un arroyo. Lo encontraron luego de 24 horas y su familia habla de “un milagro”.
El hermano del chico de 23 años que fue hallado tras precipitarse al agua contó que pudo hablar con él y que se recupera favorablemente, fuera de peligro. El muchacho fue encontrado a pocos metros del vehículo, que quedó cubierto de agua. La familia lo buscaba intensamente tras un viaje a Córdoba
Agustín Mancini, el joven de Bigand, Santa Fe, que fue encontrado tras caer con su auto a un arroyo, se recupera de las lesiones en el Hospital Español de Rosario y se encuentra fuera de peligro. El muchacho, de 23 años, que era intensamente buscado por su familia tras un viaje a Córdoba, deberá permanecer un tiempo más bajo observación médica, pero sus familiares ya hablan del “milagro” de haberlo encontrado con vida.
“Aunque su fecha de nacimiento es el 5 de diciembre, el 6 de abril vuelve a festejar su cumpleaños”, dijo Mauro, el hermano de Agustín. Además, confirmó que pudieron hablar con él: “Le dije que lo amo y que espero que se recupere”.
Mauro precisó que su hermano “desapareció el lunes alrededor de las 11 de la mañana, cuando se tuvo la última señal a la altura de Tortugas”, última localidad santafesina por la ruta 9 hacia Córdoba.
“Desde ahí se perdió todo tipo de rastro. La búsqueda arrancó justamente desde esa zona, hasta que hoy lo encontraron a unos 8 kilómetros de Bigand dentro de un río. Estuvo ahí cerca de 24 horas: pudo salir del auto y se quedó en la orilla. Por suerte está bien, aunque tiene fracturas y está a la espera del parte médico”, indicó Mauro Mancini desde la puerta del centro médico.
Luego dijo que, según lo que se pudo reconstruir, “despistó y cayó al río mientras volvía a Bigand. Aparentemente logró nadar hasta la orilla, ya que lo encontraron a unos 20 metros del auto”, comentó el familiar.
Un siniestro todavía confuso
Según fuentes policiales, Agustín fue hallado cerca de un puente entre Bigand y Chabás, con golpes, pero consciente. Allí volcó con el auto, un Chevrolet Cruze blanco que le había prestado su hermano. El vehículo se precipitó al arroyo. Mancini logró ser ubicado luego de que una persona avisara sobre el coche en el agua.
Darío Salij, el coordinador de Protección Civil de Bigand, también habló con El Tres sobre el hallazgo del auto y del joven en la zona del arroyo.
“Un ciclista que pasaba por el lugar fue quien hizo el hallazgo. Vio partes del auto cerca del puente, se bajó a observar mejor y encontró al hombre con vida, por lo que dio aviso de inmediato”, informó el funcionario.
Además, dijo que “después de más de 24 horas de búsqueda intensa y sin noticias, el miedo iba creciendo. Por eso, cuando finalmente lo encontraron, la situación generó un gran alivio”.
“Al llegar, estaba consciente, reconoció a todos e incluso hizo algunas bromas, algo que resultó muy alentador. Sin embargo, no recuerda cómo logró salir del vehículo. Fue hallado a unos 20 metros del auto, que había quedado volcado dentro del canal, con la cabina prácticamente cubierta de agua”, manifestó Salij.
Por otra parte, expresó que todavía no está claro qué ocurrió exactamente: “No se sabe si el auto quedó en algún momento de costado y pudo salir por sus propios medios, o si fue despedido tras el impacto. En la zona suelen ocurrir accidentes: el vehículo habría impactado contra el guardarraíl, salió despedido, sobrepasó el puente y cruzó el canal. A pesar de la violencia del golpe, no se observan daños tan grandes como se esperaría”, declaró el funcionario de Protección Civil de Bigand.
Sobre el estado de salud dijo que Agustín estaba con un cuadro importante de hipotermia, un fuerte golpe en la cabeza y el ojo, además de una fractura en el brazo.
Fue atendido por personal médico del centro de salud local y derivado a Casilda. “Por la magnitud del siniestro, no esperaban encontrarlo con vida. La verdad es que tuvo un Dios aparte”, concluyó. (Rosario 3)