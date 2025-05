Causa Waigel: se reunieron 91 millones de pesos tras el remate de un terreno

Foto: FM Estación Plus

Después que en el 2024 los acreedores de la firma Waigel accedieran a dos importantes distribuciones de fondos, el Síndico Valentín Cerini continuó llevando adelante diligencias y cumplimentando medidas procesales, tendientes a seguir reuniendo fondos para los damnificados.

"En el transcurso de estos meses, se hizo la subasta de un lote compuesto por un terreno baldío, ubicado en San Juan y La Rioja -en Barrio La Paz-, de Crespo. Se trató de una superficie de 1.008,04 m2, por el que se obtuvieron 91 millones de pesos. Fue abonado por el comprador y ese dinero ya ingresó a la cuenta judicial, como es habitual", dijo.

El contador sostuvo que los fondos se incrementarán, ya que "se están haciendo los trámites de escrituración pendientes para poder llevar adelante las medidas de subasta, de una parte del inmueble donde funcionaba la Casa Central de la empresa. Registralmente eran 5 matrículas las que componían la Casa Central”.

A inicios de la quiebra se remataron dos; el año pasado se remató otra y quedan dos. “La parte donde funcionaba el depósito de mercadería, que tiene salida hacia Avda. Belgrano; y una parte del patio. Estas últimas matrículas son sobre las que se está trabajando", indicó.

"En su momento habían salido del patrimonio de la fallida, llevó años reincorporarlas a titularidad de Miguel Waigel y Cía. S.A., para que puedan estar comprendidas como bienes a subastar. Parece un trámite sencillo, pero no lo es. Igualmente, estamos ya en la parte final y esperamos antes de fin de año poder tener fecha de subasta", comentó Cerini.

Por otra parte, recordó en declaraciones a FM Estación Plus Crespo que "aquellos acreedores que aún no se han presentado a percibir los fondos que les corresponden, conforme las distribuciones del año pasado, pueden solicitarlos al mail del Juzgado o comunicándose con la Sindicatura. Se realizan a través de depósitos bancarios, con lo cual no precisan viajar hasta Paraná".

El caso

En 2006 la AFIP allanó la sede de la histórica empresa en Crespo por las deudas que iban acumulando.

En 2007 comenzaron a vender y transferir propiedades y empresas, mientras crecían las deudas con los ahorristas que invertían en sus empresas.

En 2008 continuaron con las maniobras de desprendimiento de bienes, y en Crespo se empezaba a hablar que el emporio de la construcción se venía abajo.

En 2009 aceleraron el vaciamiento de la empresa, utilizando a testaferros y prestanombres, al punto de querer vender nueve inmuebles un mismo día.

Finalmente en junio de 2022, la jueza Federal Lilia Carnero resolvió condenar con duras penas a los principales implicados en el vaciamiento de la empresa Waigel.