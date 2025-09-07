 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Sorpresa en el norte correntino

Capturaron un yacaré que apareció cerca de un hospital en Corrientes

El hallazgo ocurrió el sábado por la tarde en inmediaciones del hospital “J.R. Vidal”. Policía y Bomberos Voluntarios de Berón de Astrada trabajaron en conjunto para inmovilizar y trasladar al animal, que fue liberado en su hábitat natural.

7 de Septiembre de 2025
Sorpresa en el norte correntino.
Sorpresa en el norte correntino. Foto: (El Litoral).

Capturaron un yacaré que apareció cerca de hospital en Corrientes. Un hecho inusual sorprendió a los vecinos de Berón de Astrada, en la provincia de Corrientes. En la tarde del sábado, un yacaré apareció en cercanías del hospital “J.R. Vidal”, lo que motivó un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad para garantizar la seguridad de la comunidad y del propio animal.

El episodio ocurrió alrededor de las 19, cuando un médico de guardia alertó a la Policía por la presencia del reptil en inmediaciones del nosocomio ubicado en calle 25 de Mayo y Pedro Bernardo Sánchez.

Operativo de captura

 

Efectivos policiales acudieron al lugar y, con las medidas de seguridad correspondientes, lograron acorralar al ejemplar. Posteriormente, con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Berón de Astrada, quienes cuentan con equipamiento especializado para este tipo de situaciones, se concretó la captura e inmovilización del animal.

 

El yacaré fue trasladado de manera segura y luego liberado en su hábitat natural, siguiendo los protocolos establecidos para preservar su bienestar y evitando cualquier lesión durante el procedimiento.

 

Trabajo coordinado

 

El operativo fue destacado por las autoridades locales, que resaltaron el accionar conjunto de Policía y Bomberos Voluntarios, cuya intervención permitió resolver el episodio sin consecuencias para la población ni para el animal.

 

El hallazgo volvió a poner de relieve la presencia de fauna silvestre en áreas urbanas cercanas a zonas ribereñas, una situación cada vez más frecuente en la región debido a los desplazamientos naturales de especies en busca de alimento y refugio. (Con información de El Litoral).

Temas:

Corrientes Yacaré Hospital fauna silvestre
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso