Capturaron un yacaré que apareció cerca de un hospital en Corrientes

Capturaron un yacaré que apareció cerca de hospital en Corrientes. Un hecho inusual sorprendió a los vecinos de Berón de Astrada, en la provincia de Corrientes. En la tarde del sábado, un yacaré apareció en cercanías del hospital “J.R. Vidal”, lo que motivó un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad para garantizar la seguridad de la comunidad y del propio animal.

El episodio ocurrió alrededor de las 19, cuando un médico de guardia alertó a la Policía por la presencia del reptil en inmediaciones del nosocomio ubicado en calle 25 de Mayo y Pedro Bernardo Sánchez.

Operativo de captura

Efectivos policiales acudieron al lugar y, con las medidas de seguridad correspondientes, lograron acorralar al ejemplar. Posteriormente, con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Berón de Astrada, quienes cuentan con equipamiento especializado para este tipo de situaciones, se concretó la captura e inmovilización del animal.

El yacaré fue trasladado de manera segura y luego liberado en su hábitat natural, siguiendo los protocolos establecidos para preservar su bienestar y evitando cualquier lesión durante el procedimiento.

Trabajo coordinado

El operativo fue destacado por las autoridades locales, que resaltaron el accionar conjunto de Policía y Bomberos Voluntarios, cuya intervención permitió resolver el episodio sin consecuencias para la población ni para el animal.

El hallazgo volvió a poner de relieve la presencia de fauna silvestre en áreas urbanas cercanas a zonas ribereñas, una situación cada vez más frecuente en la región debido a los desplazamientos naturales de especies en busca de alimento y refugio. (Con información de El Litoral).