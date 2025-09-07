Nuevo conflicto por los carpinchos en Nordelta: las crías no pueden acceder a tierra firme

La situación de los carpinchos en Nordelta volvió a generar controversia. La llegada de la época de parición encendió la preocupación de los vecinos, quienes advirtieron que las crías no pueden acceder a tierra firme debido a la instalación de tablestacados en las lagunas y a la ausencia de rampas.
Silvia Soto, vecina de la zona, explicó en diálogo con Cadena 3 que “carpinchos adultos como bebés no pueden acceder a tierra por la instalación de los tablestacados en todos los bordes naturales de las lagunas”. Según detalló, esta situación pone en riesgo la supervivencia de los animales.
Vecinos autoconvocados y una propuesta rechazada
Frente a la problemática, un grupo de vecinos impulsó una colecta solidaria para financiar la construcción de una rampa. Sin embargo, la administración de Nordelta rechazó la iniciativa. “Como vecinos autoconvocados hicimos una colecta muy positiva, porque vecinos fuera de Nordelta, dentro de Nordelta, de barrios abiertos y trabajadores, han donado para poder costear una rampa”, señaló Soto.
La decisión generó malestar en parte de la comunidad, que reclama acciones urgentes para garantizar la supervivencia de la fauna local, especialmente en un período crítico de reproducción.
Carpinchos en su hábitat natural
Los carpinchos son animales oriundos del Delta del Tigre, donde se ubica Nordelta. Para los vecinos que defienden su presencia, el problema radica en la urbanización que alteró su entorno natural. “El sentido común atribuye la culpa al ser humano que invadió el territorio natural de la especie denominada carpincho”, sostuvo Soto.
La discusión no es nueva. Desde hace años, la convivencia entre la fauna y el desarrollo inmobiliario genera choques de intereses, con propuestas que van desde medidas de adaptación hasta la polémica idea de trasladar a los carpinchos a una isla, sugerida en su momento por el exgobernador Daniel Scioli, pero rechazada por especialistas y organizaciones ambientalistas.
Un debate que persiste
El conflicto en Nordelta refleja el desafío de equilibrar la conservación de la fauna con el avance urbano. “Es realmente una lástima y una crueldad cuando una medida muy simple podría subsanar este problema”, concluyó Soto, en referencia a la colocación de rampas que permitan a los animales salir del agua.
La problemática promete seguir en agenda dentro de la comunidad, donde el carpincho se ha convertido en un símbolo del debate por el impacto ambiental de la urbanización.