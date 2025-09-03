La falta de inversión en infraestructura vial generó un nuevo reclamo del sindicato de Camioneros en Entre Ríos. Según datos mencionados por el sector, en lo que va del año se registraron al menos 15 accidentes en la Ruta Nacional 14, una de las principales trazas del Mercosur.

“Estamos preocupados por la seguridad vial, tanto de los camiones como de la gente que transita por las rutas de la provincia y de todo el país, que cada vez se están deteriorando más por la falta de mantenimiento y de inversión del gobierno nacional”, expresó a Elonce Jorge Ávalos, secretario general de Camioneros en Entre Ríos.

Camioneros advierten por rutas deterioradas y aumento de accidentes de tránsito

Críticas al gobierno nacional

El dirigente sindical vinculó la situación a las medidas de ajuste: “Dentro de toda esta reestructuración para llegar a su superávit, uno de los sectores más sensibles ha sido Vialidad Nacional y el abandono quedó a la vista en la Ruta 14”, cuestionó.

Además, Ávalos advirtió que la falta de obras no solo genera más siniestros viales, sino también mayores costos: “Tanto nosotros como trabajadores como el sector empresario vemos el desgaste acelerado de la herramienta de trabajo. Se rompen neumáticos, hay despistes en días de lluvia y el pasto alto agrava la situación”.

Rutas más afectadas

Entre los tramos críticos, Ávalos enumeró la Ruta 14, la 127 y la 11 entre Diamante y Victoria. “Son corredores claves para el Mercosur y hoy están degradados. En algunos casos se emparchan con broza, lo que empeora la visibilidad en días de lluvia y multiplica los riesgos de choques y despistes”, remarcó.

Según detalló, la falta de mantenimiento también afecta a los accesos a Victoria y Rosario, con demoras prolongadas en la restitución del tránsito tras siniestros viales.

Debate por privatización y peajes

En paralelo al deterioro, el gremio observa con preocupación que avanza el debate sobre la privatización de rutas. “Se está hablando más de la instalación de peajes que de la obligación del gobierno nacional de mantener las trazas. Incluso suenan tres peajes en el tramo Paraná–Concordia, de Paraná a Nogoyá y de Nogoyá a Rosario del Tala”, explicó Ávalos.

El sindicalista subrayó que existen fondos específicos que no se ejecutan: “Ese 5% del impuesto al combustible debería destinarse al mantenimiento y repavimentación, pero no se ve reflejado en las rutas”.