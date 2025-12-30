Botulismo: una mujer murió y otra está internada tras el consumo de conservas caseras

El botulismo es una intoxicación grave causada por la bacteria Clostridium botulinum.

Dos casos de botulismo ocurrieron en la localidad de Toay, La Pampa, luego de que una mujer muriera y otra resultara afectada tras consumir conservas caseras contaminadas.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que en las últimas horas allanaron y clausuraron el comercio donde se habrían producido los alimentos vinculados al brote, según Informó TN.

De acuerdo con fuentes oficiales, “no hubo una denuncia, pero a partir de la difusión mediática se inició la investigación. Las medidas de prueba dependerán de las comunicaciones de Salud y de los resultados de los análisis del Instituto Malbrán”.

El foco del brote estaría vinculado a un escabeche producido en Toay, y las autoridades sanitarias ya notificaron al municipio para que intervenga.

Investigaciones y medidas preventivas en marcha

Aunque desde la comuna no detallaron las medidas preventivas adoptadas, se anticipó que el intendente Ariel Rojas dará una conferencia de prensa el este martes para informar sobre la situación.

Mientras avanza la investigación, la Dirección de Epidemiología recomendó evitar el consumo de escabeches y conservas caseras de la marca Juli-Mar, ya que estos productos no cuentan con la certificación del Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) ni del Registro Nacional de Establecimientos (RNE).

El operativo, realizado por la Brigada de Investigaciones y la Agencia de Investigaciones de la Policía de La Pampa, tuvo como objetivo secuestrar elementos clave para la investigación. El comercio quedó bajo custodia policial permanente para evitar cualquier manipulación mientras avanzan las pericias.

Desde el área de Epidemiología del Ministerio de Salud aclararon que, por ahora, no apareció ninguna otra persona con síntomas que hagan pensar en una posible exposición al foco de contagio. De todos modos, remarcaron que, aunque el riesgo baja con el paso de los días, siguen con la vigilancia activa.