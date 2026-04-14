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Están abiertas las inscripciones para las Becas Movilidad 2026

El Fondo Nacional de las Artes lanzó las Becas de Movilidad para el presente año. La convocatoria está abierta desde el 14 de abril hasta el 19 de mayo.

14 de Abril de 2026
Están abiertas las inscripciones para las Becas Movilidad
Están abiertas las inscripciones para las Becas Movilidad

El Fondo Nacional de las Artes lanzó las Becas de Movilidad para el presente año. La convocatoria está abierta desde el 14 de abril hasta el 19 de mayo.

El Fondo Nacional de las Artes lanza las Becas de Movilidad con el objetivo de contribuir a la circulación, promoción y fomento de artistas y agentes culturales en ferias, mercados, festivales, congresos, foros y otros eventos artísticos y culturales de relevancia para su crecimiento y/o desarrollo profesional, dentro y fuera del país.

 

Podrán destinarse a cubrir de forma total o parcial gastos vinculados con la participación, tales como pasajes, alojamiento, traslados de personas y/u objetos, viáticos y otros conceptos asociados.

 

Destinatarios:

Artistas, artesanos, diseñadores, arquitectos, productores, investigadores y gestores culturales argentinos o extranjeros con residencia legal en el país. Se puede aplicar de manera individual o grupal.

 

Quedan excluidos: funcionarios y personal del FNA; funcionarios de la Secretaría de Cultura de la Nación; familiares del Directorio; y ganadores de convocatorias anteriores que no hayan cumplido los compromisos asumidos con el organismo.

 

Categorías:

-Movilidad dentro del país: hasta $1.500.000

-Movilidad en el exterior: hasta $3.000.000

Asimismo, estas categorías estarán dividas en las siguientes modalidades:

-Presencia en ferias y mercados.

-Participación en festivales.

-Participación en congresos y foros.

*Cada postulante (individual o grupal) podrá presentarse en una única categoría y modalidad.

 

*En postulaciones grupales, se otorgará un máximo de cuatro becas por grupo en cada categoría.

 

Disciplinas:

Artes Escénicas · Artesanías · Artes Visuales · Arte y Tecnología · Arquitectura y Patrimonio · Audiovisuales · Diseño · Gestión Cultural · Letras · Música

 

La inscripción se realiza en este link

Temas:

Becas Movilidad convocatoria inscripciones
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