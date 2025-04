Bajan precios de pasajes y suman refuerzos en el transporte para Semana Santa

Semana Santa es tradicionalmente uno de los fines de semana largos que genera un aumento en la demanda del transporte terrestre en Argentina. Esta temporada no ha sido la excepción, pero con algunas particularidades que marcan una tendencia respecto a otros años. José María Aguiar, responsable de la empresa de transporte El Práctico, explicó a Elonce cómo se está desarrollando la demanda de pasajes para este período de mini-vacaciones.

"Semana Santa es uno de los fines de semana largo en los que el transporte registra mayor demanda", destacó Aguiar, quien agregó que los primeros días del mes de marzo presentaron una fuerte demanda, pero que luego, a partir de la segunda quincena, la situación se estabilizó. A pesar de este leve descenso en las ventas, el empresario aseguró que la mayoría de los coches se encuentran completos, y que, en respuesta a las solicitudes de los pasajeros, se están implementando refuerzos en algunos horarios. Sin embargo, Aguiar también hizo una observación importante: "En relación al año pasado, hay menos demanda". Esto sugiere que, aunque el transporte sigue siendo popular, hay una disminución en la cantidad de personas que viajan en comparación con el mismo período del año anterior.

Destinos más populares y patrones de viaje

Entre los destinos más solicitados, Aguiar señaló que Córdoba es el lugar predilecto de los viajeros debido a su corta distancia y fácil acceso. "Córdoba, al ser un trayecto corto con pocas horas de viaje, es el más solicitado", explicó el responsable de El Práctico. Además, mencionó que Carlos Paz es otro de los destinos más elegidos, especialmente por familias y jubilados. Las rutas hacia Las Sierras también se mantienen entre las más populares, ya que muchas personas buscan disfrutar del clima otoñal en este periodo.

Terminal de ómnibus de Paraná (foto Elonce)

Sin embargo, no todos los destinos tienen la misma dinámica. "Son cuatro días que se aprovechan para visitar a familiares; no para vacacionar", destacó Aguiar, diferenciando así a quienes viajan a destinos como Tucumán y Bahía Blanca, a los que se viaja durante un trayecto de 12 a 15 horas, respectivamente. En este caso, los pasajeros no buscan necesariamente descansar, sino aprovechar los días para visitar a sus seres queridos, lo que marca una diferencia en el perfil del viajero.

Precios y promociones especiales para Semana Santa

En cuanto a la política de precios, el empresario indicó que la empresa ha optado por bajar los costos de los pasajes y ofrecer promociones especiales con tarjetas. Esto es un reflejo de la baja demanda que se ha registrado para este año. "Bajamos los precios y hay promociones con tarjetas porque la demanda es muy poca", afirmó Aguiar, lo que podría ser una estrategia para incentivar a los pasajeros a viajar durante este feriado largo.

El precio promedio de los pasajes también ha sido ajustado: "Un pasaje a Córdoba ronda los 30.000 pesos", detalló el responsable. De hecho, según un relevamiento de Elonce, un pasaje a Córdoba y Villa Carlos Paz en coche semicama puede llegar a costa 23.100 pesos.

En este sentido, recomendó a los pasajeros adquirir sus boletos con antelación para evitar contratiempos, sobre todo en un contexto en el que los refuerzos de coches están siendo colocados según la disponibilidad y la demanda puntual de cada destino.

Bajaron los precios de los pasajes y suman refuerzos en el transporte para Semana Santa

En resumen, aunque la demanda para Semana Santa en el sector del transporte sigue siendo significativa, la tendencia de menor afluencia en comparación con el año pasado es clara. Las promociones, las opciones de precios accesibles y la estrategia de refuerzos son algunos de los elementos que están marcando esta temporada, en la que los pasajeros aún tienen tiempo para aprovechar las ofertas y asegurarse sus pasajes.