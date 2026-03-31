Avanza el pago electrónico en peajes y ya no se acepta efectivo en ruta de Entre Ríos

La Autovía del Mercosur informó a Elonce que el sistema de pago electrónico alcanza el 80% de implementación en las rutas 12 y 14. Destacaron que ya no se recibe efectivo y recomendaron el uso de TelePASE por ser más económico y ágil.
El pago electrónico en peajes de rutas 12 y 14 avanzó en su implementación y ya alcanza el 80% de las estaciones del corredor, según informó la concesionaria Autovía del Mercosur. La medida forma parte de un proceso de modernización que busca eliminar el uso de dinero en efectivo y agilizar la circulación vehicular.
De acuerdo a lo comunicado, el sistema manual electrónico reemplaza progresivamente el cobro tradicional y permite abonar el peaje mediante distintos medios digitales. En ese sentido, remarcaron que ya no se acepta efectivo en ninguna de las estaciones del corredor.
Entre las opciones habilitadas para el pago se encuentran el uso de códigos QR a través de billeteras electrónicas, tarjetas de crédito y débito, y también la tecnología NFC, que permite abonar con el celular.
TelePASE, la opción más conveniente
Desde la empresa concesionaria destacaron que el sistema TelePASE continúa siendo la alternativa más eficiente para los usuarios que transitan habitualmente por las rutas nacionales 12 y 14. “El sistema es más económico, ágil y dinámico”, señalaron, al tiempo que remarcaron que cuenta con carriles exclusivos en todas las estaciones de peaje.
Además, permite una circulación prácticamente sin demoras, lo que lo convierte en la opción más recomendada para evitar filas y optimizar los tiempos de viaje.
En contrapartida, indicaron que el pago manual electrónico tiene un costo más elevado, ya que su tarifa equivale al doble respecto al sistema TelePASE.
Objetivo: mayor fluidez y seguridad vial
La implementación del nuevo esquema apunta a mejorar la experiencia de los usuarios y a garantizar una circulación más ordenada en uno de los corredores viales más transitados del país.
Desde Autovía del Mercosur explicaron que el proceso continuará avanzando hasta completar la totalidad de las estaciones, consolidando así un sistema de cobro completamente digital.
Asimismo, destacaron que la eliminación del efectivo no solo agiliza el tránsito, sino que también reduce riesgos operativos y mejora la seguridad en las estaciones de peaje.
Finalmente, indicaron que seguirán trabajando en la optimización del sistema para lograr una mayor eficiencia y brindar mejores condiciones de circulación a quienes utilizan diariamente el corredor vial.