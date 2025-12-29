Asumieron nuevas autoridades de la UTN Regional Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Este lunes, se llevó a cabo la asunción de nuevas autoridades en la UTN Regional Paraná. Alejandro Carrere, reelecto como decano por tercer mandato, y Alejandro Jerichau como vicedecano, encabezarán la institución por los próximos cuatro años.
En su discurso, Carrere destacó la importancia de renovar compromisos a pesar de las adversidades. “Estamos viviendo un momento de desafíos, pero eso no nos impide seguir avanzando. Vamos a continuar trabajando por una facultad que siga investigando y formando estudiantes en gran parte de la provincia”, expresó el decano reelecto. La UTN Regional Paraná sigue consolidándose como un referente en la formación de ingenieros, con una oferta académica que incluye ingeniería civil, ingeniería electromecánica e ingeniería electrónica. Las inscripciones a las careras están abiertas hasta el 2 de febrero.
La importancia de la colaboración institucional
Durante el evento, también estuvo presente la intendenta de Paraná, Rosario Romero, quien subrayó la necesidad de estrechar lazos entre la universidad y la municipalidad. “Es fundamental el trabajo conjunto. Desde la municipalidad, requerimos la opinión y la asesoría de la UTN en proyectos clave como el parque fotovoltaico o el tratamiento de fluentes cloacales, que impactan directamente en la ciudad y en el bienestar de los ciudadanos”, destacó Romero.
En este contexto, se habló de la relevancia de involucrar a los estudiantes en proyectos de desarrollo tecnológico y ambiental, áreas en las que la universidad tiene mucho que aportar. “El conocimiento no puede estar divorciado de la función pública”, aseguró Romero, quien invitó a los alumnos a participar activamente en estos proyectos.
Renovación de esfuerzos y planes de futuro
Por su parte, Jerichau, vicedecano reelecto, remarcó que el trabajo realizado durante los últimos ocho años no se detendrá. “Estamos renovando esfuerzos y perspectivas. No nos quedamos quietos. Seguimos haciendo, seguimos construyendo, para que nuestros alumnos puedan ingresar y egresar de la universidad con las mejores herramientas”, afirmó. Además, destacó la importancia de seguir adaptándose a los nuevos tiempos y de fomentar la matrícula estudiantil, que actualmente incluye entre 40 y 60 egresados de ingeniería por año.
Uno de los puntos clave en el evento fue el llamado a la acción de Matías Ruiz, de la Dirección de Economía del Conocimiento, quien presentó este lunes el nuevo Registro Provincial de Economía del Conocimiento. Este registro, que ofrece beneficios impositivos del 100% en ingresos brutos e inmobiliarios, busca promover el crecimiento de empresas basadas en el uso de la tecnología, un área en la que los ingenieros de la UTN tienen un papel fundamental.
Con visión de futuro y el compromiso de continuar con la formación de profesionales, las nuevas autoridades de la UTN Regional Paraná se preparan para un nuevo ciclo.