Argentina tendrá más conectividad aérea con Perú, Ecuador y Colombia: autorizaron nuevas rutas

Las compañías aéreas low cost JetSmart y Flybondi, anunciaron la ampliación de sus rutas hacia Perú, Ecuador y Colombia, con lo cual suman conectividad entre Argentina y países de la región.

JetSmart anunció la expansión de su oferta de vuelos en conexión desde Buenos Aires hacia Colombia y Ecuador vía Lima, así como también unir Córdoba con Florianópolis, además de mejores tiempos de conexión en rutas domésticas estratégicas como Córdoba-Iguazú, Mendoza-Iguazú, Neuquén-Iguazú y Comodoro Rivadavia-Salta.

Los vuelos desde Buenos Aires hacia Colombia, vía el aeropuerto de Lima, permiten llegar desde el Aeroparque Jorge Newbery a ciudades como Medellín, de lunes a domingos, y Cartagena, tres veces por semana. La terminal porteña también sirve de base para la operación de vuelos con destino a Quito, la capital de Ecuador, con tres vuelos semanales.

Según los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para julio de 2025, la aerolínea registró un incremento de 96% en la cantidad de vuelos respecto al mismo mes de 2024. En términos de pasajeros, JetSmart transportó 106% más que en julio del año pasado.

Desde junio de 2025 los clientes de JetSmart pueden acumular y canjear millas AAdvantage® en toda su red gracias a la ampliación de la alianza con American Airlines.

Por su parte, Flybondi, anunció que a partir de diciembre de 2025 comenzará a operar una nueva ruta internacional que unirá Argentina y Perú. La ruta conectará Puerto Iguazú con Lima, ampliando así su red en la región.

Con este lanzamiento, Perú se suma como el tercer país de Latinoamérica en el que la compañía ofrece conectividad, junto con Brasil y Paraguay.

La ruta contará con cuatro vuelos semanales, los días lunes, miércoles, viernes y domingo, y los pasajes estarán a la venta desde la próxima semana a través del sitio web de la aerolínea.

La nueva ruta potenciará el flujo de visitantes internacionales, generando impacto positivo en la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio local.

En otro orden, la low cost incorporó recientemente a su flota una aeronave Airbus A320 bajo modalidad ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance), que permite la operación de aeronaves con matrícula extranjera y la participación de tripulaciones internacionales en servicios aerocomerciales en Argentina.

Esta modalidad utilizada para el aumento de capacidad es utilizada en todo el mundo y permite a las aerolíneas reforzar su flota para aumentar frecuencias y asegurar una mayor conectividad.

El nuevo avión que se suma a la flota, perteneciente a la compañía AvionExpress Brasil, representa el primer paso en la ampliación de flota que Flybondi desplegará de cara a la próxima temporada de verano, informaron desde la empresa.