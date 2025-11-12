ARCA subasta celulares de distintas marcas con valores desde $105 mil: cómo participar

ARCA definió los detalles de una nueva subasta que se dará en los próximos días de noviembre. Luego de realizar exitosamente una convocatoria al remate de lotes de celulares iPhone, ahora otras marcas son partícipes de esta nueva actividad que dispone el organismo nacional.

Esta iniciativa la viene realizando ARCA con elementos del rezago aduanero. En otras oportunidades se han rematado celulares de Apple y por ejemplo, esta misma semana se subastarán artefactos electrónicos como parlantes y PlayStations a un bajo precio.

También habrá un remate llamativo de bicicletas de mountain bike durante noviembre.

En esta ocasión habrá teléfonos de otro tipo de marcas y modelos. Algunos vienen cerrados y sellados en caja, mientras otros están sueltos.

Qué subasta ARCA y cuándo será

En esta oportunidad, ARCA formalizó la llegada de un nuevo remate que tendrá fecha el día 27 de noviembre de forma desde las 11 de la mañana.

Esta nueva subasta incluye teléfonos celulares de distintas marcas entre las que figuran tres que se llevan todas las miradas de los contribuyentes.

Esas marcas son:

-Motorola, con modelos como el Moto G23, de los más recientes en el mercado

-Samsung, con modelos como el A 15. (Vienen sin caja)

-Xiaomi, con modelos como el Redmi Note 11, 12 y 13C, entre otros destacados.

Para ver el catálogo completo de lo que ofrece ARCA, podés hacer click acá.

Celulares que son parte de la subasta de ARCA.

Cómo participar de la subasta de ARCA

Lo principal para participar en el remate que organiza ARCA, es contar con una serie de requisitos o pasos a seguir para poder ingresar a la actividad.

-Ingresá al portal de subastas e inicia sesión con tu usuario y clave.

-Una vez que ingreses, podrás visualizar el reloj regresivo que te indicará cuando comience la subasta. Allí elegí la subasta de tu interés y suscríbete. En caso de que desees también podrás descargar las condiciones.

-Allí deberás completar tus datos personales y aceptar las “Condiciones de venta” y presionar “siguiente”. Luego, deberás adjuntar el comprobante de depósito.

-Descargar las “Condiciones de venta” para acceder a la información que necesitarás para completar los requisitos.