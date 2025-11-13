Anulan las multas del radar de la Ruta 168 emitidas antes del 26 de agosto

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció que todas las multas por exceso de velocidad detectadas por el radar instalado sobre la Ruta Nacional 168 antes del 26 de agosto serán anuladas. Esta decisión se toma luego de que el radar, que originalmente comenzó a operar sin el debido proceso de homologación, obtuviera su certificado oficial de conformidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) recién en esa fecha. De esta manera, las infracciones registradas antes de la homologación carecen de validez legal.

El subsecretario de la APSV, Carlos Torres, explicó que el problema surgió a raíz de un cambio en los procedimientos establecidos por el INTI, que ahora exige no solo la verificación, sino también el certificado de homologación antes de que cualquier dispositivo de control de velocidad pueda ser utilizado. "Recibimos el certificado de homologación el 26 de agosto, por lo que todas las multas emitidas antes de esa fecha no tienen sustento legal", precisó Torres.

Foto: Archivo.

¿Qué sucede con los pagos realizados?

Las personas que hayan abonado las multas antes de la homologación también serán beneficiadas por esta decisión. La APSV indicó que no solo se anularán las infracciones, sino que quienes hayan pagado podrán solicitar la devolución del dinero. “Si ya pagaron la multa, pueden acercarse a nuestras oficinas para gestionar la devolución de lo abonado”, afirmó el subsecretario de Seguridad Vial. Aunque el número de pagos realizados antes de la homologación es bajo, la APSV invitó a los afectados a iniciar el trámite correspondiente.

Desde la agencia, aseguraron que la intención no es recaudar a través de los radares, sino garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito para prevenir accidentes viales. "Nuestro objetivo es controlar y cuidar la seguridad en las rutas, no recaudar por las infracciones", señaló Torres. Esta medida apunta a garantizar que las multas impuestas con anterioridad sean consideradas nulas y que los conductores no sean penalizados injustamente.

Multas vigentes desde el 26 de agosto

Cabe destacar que las multas emitidas a partir del 26 de agosto, una vez que el radar recibió su homologación oficial, mantienen su validez. Los infractores deberán cumplir con las sanciones correspondientes, y el proceso de tramitación será gestionado por los juzgados competentes en materia de tránsito. La APSV recordó que, en estos casos, los conductores pueden acceder a los recursos legales correspondientes si consideran que la infracción fue injusta o que existen elementos para impugnar la multa. (Con información de Telefé)