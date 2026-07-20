ANSES: quiénes cobran este martes 21 de julio y cómo sigue el calendario de pagos

ANSES continuará este martes 21 de julio con el cronograma de pagos correspondiente al mes. Cobrarán jubilados, beneficiarios de la AUH, Asignación por Embarazo y otras prestaciones con los haberes actualizados.
La ANSES continuará este martes 21 de julio de 2026 con el calendario de pagos correspondiente al mes, alcanzando a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y otras prestaciones sociales. Los haberes se abonarán con el aumento del 2,15% dispuesto por la fórmula de movilidad vigente, mientras que quienes cobran la jubilación mínima recibirán además el bono extraordinario de $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene el cronograma organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), con el objetivo de garantizar un pago ordenado de las distintas prestaciones. Como ocurre cada mes, el organismo recordó la importancia de consultar la fecha correspondiente antes de concurrir al banco o al punto de pago.
Además del incremento aplicado en julio, continúan vigentes los montos actualizados para asignaciones familiares, prestaciones por embarazo, nacimiento, matrimonio y adopción, entre otros beneficios administrados por el organismo previsional.
Quiénes cobran este martes 21 de julio
De acuerdo con el calendario oficial, este martes percibirán sus haberes los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo cuyos DNI finalizan en 8. Este grupo recibirá también el bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos.
Durante la misma jornada también cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 8.
Por su parte, la Asignación por Embarazo continuará con su cronograma y este martes será el turno de las beneficiarias cuyos documentos concluyen en 6.
Cómo seguirá el calendario de pagos
El cronograma de pagos de julio continuará el miércoles 22 con el depósito para los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo y tienen DNI finalizado en 9, completando así ese tramo del calendario.
Luego comenzará el pago para quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo. En ese caso, los depósitos se efectuarán de acuerdo con el siguiente esquema: DNI terminados en 0 y 1 el 23 de julio; 2 y 3 el 24 de julio; 4 y 5 el 27 de julio; 6 y 7 el 28 de julio; y 8 y 9 el 29 de julio.
En cuanto a la AUH y la Asignación Familiar por Hijo, el cronograma finalizará el 22 de julio con el pago para los documentos terminados en 9.
Las fechas para las demás prestaciones
La Asignación por Embarazo continuará durante los próximos días. El cronograma prevé el pago para DNI terminados en 7 el 22 de julio, en 8 el 23 de julio y en 9 el 24 de julio.
Por otra parte, la Asignación por Maternidad se abonará para todas las terminaciones de DNI entre el 14 de julio y el 11 de agosto, según el calendario establecido por el organismo.
Las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción, también continuarán disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el 13 de julio hasta el 11 de agosto, mientras que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan entre el 8 de julio y el 11 de agosto.
Los montos actualizados en julio
Con la aplicación del incremento del 2,15%, ANSES actualizó los valores de las principales prestaciones sociales correspondientes al mes de julio.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo quedaron establecidas en $148.049, mientras que la AUH Zona I ascendió a $192.464.
A su vez, la Asignación Familiar por Hijo parte desde $74.033, la Asignación por Hijo con Discapacidad alcanza hasta $241.041, la Asignación por Nacimiento quedó en $86.295, la Asignación por Adopción en $515.930, la Asignación por Matrimonio en $129.209 y la Ayuda Escolar Anual pasó a $55.672.