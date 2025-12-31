 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Alertan por el uso de lentes de contacto de fantasía que se venden sin registro sanitario

ANMAT alertó sobre el uso y venta de lentes de contacto de fantasía, los cuales carecen de registro sanitario, lo que representa un riesgo para la salud de la población.

31 de Diciembre de 2025
Alertan por lentes de contacto de fantasía
Alertan por lentes de contacto de fantasía Foto: Ilustrativa

La ANMAT detectó en el mercado nacional la venta de lentes de contacto de fantasía (estéticos/sin corrección) de distintas marcas, sin su correspondiente registro sanitario ante el organismo.

 

Las lentes de contacto, con finalidad cosmética y/o de fantasía introducidos o colocados en el ojo, aun siendo productos sin finalidad médica prevista, requieren intervención y registro ante esta Administración Nacional por considerarse productos médicos.

 

Las lentes de contacto blandas se encuentran en contacto directo con la córnea. Es por ello, que los materiales utilizados deben cumplir con los requisitos que demuestren que el producto final es seguro. Cualquier irregularidad tanto en el proceso de fabricación como en las materias primas utilizadas puede producir daños en la córnea, en la película del lagrimal o provocar: intolerancia, ardor, picazón, irritación, erosión, inflamación o infección.

 

La contaminación de los lentes con agentes microbianos podría derivar también en infecciones o queratitis.

 

Asimismo, los materiales de empaque deben ser elegidos y controlados ya que podrían desprender sustancias que afecten la calidad del lente en sí o incluso afectar la esterilidad y la conservación del producto.

Foto ilustrativa sobre lentes de fantasía

En consecuencia, el uso de lentes de contacto que no han sido sometidos a la evaluación de la autoridad sanitaria aumenta los riesgos del producto que podrían devenir en daños graves para los usuarios que ignorando estas circunstancias los utilizan.

 

Por las razones anteriormente expuestas, las empresas que pretendan fabricar o importar estos productos deben contar con habilitación ante esta ANMAT y someter a la evaluación de la autoridad los productos antes de su comercialización.

 

Recomendaciones

 

Adquirir productos médicos registrados, que se encuentren identificados en idioma español, con datos del importador o fabricante autorizado en la república Argentina, que cuenten con nro. de autorización de ANMAT como “PM XXXX-XX, y solicitar y conservar la documentación de procedencia e instrucciones de uso.

 

Ante cualquier duda ponerse en contacto a través de los correos electrónicos de pesquisa@anmat.gob.ar o responde@anmat.gob.ar telefónicamente a través de ANMAT RESPONDE 0800-333-1234.

 

Ante cualquier síntoma, recurrir a la consulta de oftalmólogo o guardia oftalmológica.

Temas:

lentes de contacto de fantasía Anmat salud ojos visión lentes de contacto
