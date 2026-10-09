Alcohólicos Anónimos de Paraná celebrará los 32 años del grupo San Miguel con una reunión pública

El domingo habrá una reunión abierta para tener información del grupo

El grupo San Miguel de Alcohólicos Anónimos de Paraná celebrará su 32º aniversario con una reunión pública abierta a toda la comunidad. El encuentro se realizará el domingo 11 de octubre, a las 11:30, en la iglesia San Miguel, ubicada en Buenos Aires 428, y tendrá como objetivo compartir experiencias y acercar información sobre la recuperación del alcoholismo.

Walter, integrante de la agrupación, explicó que la actividad contará con la participación de personas que transitan su recuperación, profesionales y representantes de Al-Anon, el espacio destinado a familiares y amigos de quienes tienen problemas con el consumo de alcohol.

“Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo”, señaló Walter al presentar los principios de la organización.

También recordó que el único requisito para formar parte de la comunidad es el deseo de dejar de beber y que no se cobran cuotas ni derechos de admisión. “Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones”, indicó.

Cómo será la reunión pública en Paraná

La jornada incluirá un panel integrado por profesionales, miembros de Alcohólicos Anónimos y representantes de Al-Anon. Entre los participantes estarán la doctora Patricia Caro, la psicóloga Eugenia Presto Filipo y el padre Gustavo, quien también intervendrá como orador.

Además, un integrante de la comunidad compartirá su historia personal y relatará las distintas etapas de su proceso de recuperación.

Walter explicó que la propuesta busca que quienes asistan puedan conocer cómo funciona una reunión de Alcohólicos Anónimos y escuchar testimonios de personas que atravesaron experiencias vinculadas con el alcoholismo.

La convocatoria está dirigida al público en general, especialmente a quienes quieran interiorizarse sobre la problemática, conocer las herramientas de recuperación y comprender el impacto que el consumo problemático de alcohol puede tener en el entorno familiar.

En ese sentido, destacó la participación de los profesionales y de los familiares y amigos de las personas afectadas. “La enfermedad es tan terrible que también es emocional la enfermedad”, expresó al referirse a las consecuencias que puede generar en quienes acompañan a una persona con problemas de alcoholismo.

El aniversario del grupo San Miguel

Aunque el aniversario del grupo San Miguel se cumplió el 27 de septiembre, la celebración se realizará el domingo 11 de octubre, con la reunión pública y un posterior almuerzo de camaradería.

Walter invitó a la comunidad a acercarse para conocer la historia de la agrupación y el desarrollo de Alcohólicos Anónimos en el mundo, la Argentina y Entre Ríos.

Después de la actividad abierta, se compartirá un almuerzo para el que será necesario contar con una tarjeta. Debido a la capacidad limitada del salón cedido para la celebración, los lugares para esa instancia serán reducidos.

El integrante de la comunidad agradeció al padre Gustavo por facilitar el espacio físico para realizar el encuentro.

Días y horarios de las reuniones de Alcohólicos Anónimos

Además de la convocatoria por el aniversario, Walter recordó los días y horarios de funcionamiento del grupo San Miguel, que se reúne los lunes, miércoles, viernes y sábados, de 19:30 a 21.

También informó sobre la apertura de un nuevo espacio en Paraná, denominado grupo Viviendo Sobrio, ubicado en calle Vicegobernador Luis Chaile, entre Blas Parera y Juan Manuel de Rosas, en la zona del S2, detrás del supermercado Chango Más. Allí las reuniones se realizan los lunes, martes y jueves, de 19:30 a 21.

Para quienes quieran comunicarse con el grupo San Miguel, el número de contacto es 343 460 224.

El anonimato como principio de la comunidad

Durante la entrevista, Walter también recordó la importancia de preservar la identidad de los integrantes de Alcohólicos Anónimos, en línea con uno de los principios de la organización.

El anonimato permite que las personas compartan sus experiencias en un ámbito de respeto y confianza, sin que su participación quede expuesta públicamente.

La reunión del domingo será una oportunidad para conocer el funcionamiento del grupo San Miguel, escuchar testimonios y acceder a información sobre el acompañamiento que brinda Alcohólicos Anónimos a quienes buscan dejar de beber.