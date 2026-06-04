Elonce en la Agroactiva 2026: productores de todo el país destacaron la tecnología del evento

La edición de Agroactiva 2026, desarrollada en la localidad santafesina de Armstrong, reunió a miles de visitantes provenientes de diferentes puntos del país. Durante la exposición, considerada una de las más importantes del agro argentino, los asistentes recorrieron los stands, conocieron innovaciones tecnológicas y compartieron sus experiencias sobre la actualidad del sector.

Elonce dialogó con productores, contratistas rurales y visitantes que llegaron desde Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Chaco para participar del evento. Entre los testimonios recogidos predominó el interés por las nuevas tecnologías aplicadas a la maquinaria agrícola, así como las expectativas económicas y productivas para los próximos meses.

Foto: Elonce.

Desde Trenque Lauquen, un productor manifestó su entusiasmo por la propuesta de la exposición: “Hay mucha variedad para ver y hay muchas cosas nuevas que sirven”. La amplitud de la oferta y la posibilidad de conocer herramientas innovadoras fueron algunos de los aspectos más valorados por quienes recorrieron la muestra.

La tecnología, principal atractivo de la exposición

La incorporación de tecnología en el sector agropecuario fue uno de los temas más mencionados por los asistentes. Desde distintas regiones del país coincidieron en que Agroactiva representa una oportunidad única para observar los avances que se incorporan año tras año a la producción.

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Desde Chañar Ladeado, provincia de Santa Fe, también dijeron presente: “Siempre venimos todos los años. Venimos a ver y a pasear”. Tampoco descartan volver este viernes y sábado para continuar recorriendo los diferentes espacios de la feria.

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Otro visitante resaltó especialmente la evolución de la maquinaria agrícola. “Me gustan los fierros así que miro la tecnología. Es impresionante como han cambiado las maquinarias”, sostuvo mientras observaba las novedades exhibidas por las principales marcas del sector.

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La presencia de empresas nacionales e internacionales también generó interés entre los contratistas rurales. Un grupo proveniente de Colonia Marina, Córdoba, explicó: “Somos contratistas rurales. Siempre venimos a ver cosas nuevas y miramos para más adelante ir invirtiendo en la tecnología, que va avanzando”. A su vez, otro integrante destacó el crecimiento de la oferta internacional: “se está integrando mucho China. En repuestos, hay de todo”.

Expectativas productivas y buenos resultados de cosecha

La situación productiva fue otro de los temas centrales entre quienes participaron de Agroactiva 2026. Los buenos rendimientos obtenidos durante la última campaña fueron motivo de satisfacción para varios productores.

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Desde Las Varillas, Córdoba, un visitante comentó: “Hace una hora que estamos recorriendo. Está todo muy bien y prolijo. Estamos con la expectativa de entrar en algún stand y hacer alguna consulta”. En su caso, el interés estuvo enfocado especialmente en la maquinaria agrícola vinculada a su actividad.

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Por su parte, un productor oriundo de América, en el partido bonaerense de Rivadavia, realizó un balance muy positivo de la campaña agrícola. “Anduvimos muy bien con la cosecha. Tuvimos en girasol 3450 kilos en promedio saco, la soja 4300 kilos seca e hicimos un solo lote de maíz de 13 mil kilos seco. Nos quedan dos lotes que están húmedos, pero los rindes fueron buenos”.

Sin embargo, también expresó algunas preocupaciones vinculadas al contexto internacional y su impacto en los costos de producción. “La principal preocupación es la guerra en Medio Oriente por el petróleo y el gasoil, que se ha ido muy caro, y tiene una incidencia muy grande en nuestros costos. El Gobierno va en buen camino, las bajas a las retenciones las viene haciendo y hay que tener fe”, cerró.

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Clima, políticas y desafíos para el futuro

Desde distintas provincias también analizaron el contexto actual del sector agropecuario y los desafíos que podrían presentarse durante los próximos meses.

Un productor proveniente de Chaco señaló: “Trabajamos en el campo”. Sobre cómo se encuentra esa zona, sostuvo: “Con respecto a nuestra zona, está mejor que en años anteriores. Un factor es por el clima y otro por las políticas que cambiaron y están favoreciendo al sector”.

En la misma línea, productores santafesinos manifestaron cierta preocupación por los pronósticos climáticos para la segunda mitad del año. “Somos productores agropecuarios de Santa Fe. El tiempo hasta ahora viene acompañando bien, pero se está hablando que va a venir una inundación muy grande en agosto y septiembre”.

Además, advirtieron sobre otros inconvenientes que afectan a la producción agrícola. Otra preocupación que preocupa es “el ataque que venimos teniendo a los cereales con la chicharrita que vino hace dos años”.

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Finalmente, desde San José de la Esquina, un representante del sector agropecuario compartió su visión sobre el escenario actual. “Tenemos cosechadoras y venimos a ver esto”. Sobre cómo ve el panorama, explicó: “Si llueve viene bien. Ahora si no llueve, estamos otra vez en la lona”.

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Respecto de las expectativas para el futuro, concluyó: “Tendrían que levantar un poco más los precios y que el Gobierno se ocupe un poquito más del campo. Eso me gustaría”.