Buscan a un joven que se ausentó de su casa en Paraná

Se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con Lucio Gervasio Vergara, de 25 años, quien se habría ausentado de su casa el lunes por la noche, a las 21 horas, en Paraná y desde entonces no se tienen novedades sobre él.



Vergara es un joven de 25 años, pelo oscuro y tez clara. Al momento de retirarse de su casa vestía con un pantalón largo negro de algodón marca “Nike”, zapatillas blancas y buzo gris. Un allegado señaló que “Lucio a veces tenia estas actitudes de irse, pero siempre me avisaba donde estaba, en cambio ahora desde el lunes no tenemos noticias de él”.



En este sentido, amplió que “se realizó una denuncia en la Comisaría Segunda cuando se cumplieron 72 horas de su desaparición".



Finalmente, se conoció que realizan rastrillajes en zona de bajada Grande y en barrio Belgrano. Cualquier información se pueden comunicar con la División 911 y la Fiscalía de Menores.