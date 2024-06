Más de 49.500 vehículos cruzaron el Túnel Subfluvial en el fin de semana XXL

Con motivo del feriado con fines turísticos y, conmemorativo del Día de la Bandera, el jefe del puesto caminero en el Túnel Subfluvial del lado de Paraná, Lisandro Moreyra, confirmó aqueMoreyra, destacó a“la alta afluencia vehicular por el enlace vial” durante el finde XXL. “El día que menor cantidad de ingreso de vehículos fue el viernes, pero ya desde el jueves hubo movimiento, y se contabilizaron 12 mil vehículos; el domingo, 14.500 vehículos ingresaron y salieron de la provincia; lo que hace a un total general de 49.500 vehículos durante el fin de semana extra largo”, especificó el comisario.En la oportunidad, Moreyra dio cuenta de los controles de rutina en los puestos fijos y en los operativos que se desplazaron en las rutas de la provincia. Entre las infracciones, el comisario comentó que“Es un olvido o no prestar atención a ese detalle”, estimó.“Se tiene que labrar la infracción y se hace la retención preventiva del documento porque la persona no puede conducir en esa condición y debe continuar manejando otra persona que esté habilitada”, explicó el funcionario policial.Asimismo, mencionó que “muchos vehículos no estaban a nombre de la persona que lo conducía, debido a que. En ese sentido, destacó que “se intensificaron los controles y también“Las personas que manejaban los vehículos no eran los titulares de esos rodados, por lo cual, se intensifica el control; y así se pudo detectar que tenían pedido de secuestro porque habían sido robados”, reveló Moreyra al explicar que “los rodados quedaron resguardados en la dependencia y la documental se remite para investigación al Juzgado que interviene”.El jefe del puesto caminero en el Túnel Subfluvial del lado de Paraná también dio cuenta de la presencia de“Se inicia un expediente judicial por Tenencia ilegitima de arma de fuego y se procede al secuestro de las armas, por disposición de la Justicia; las personas son identificadas, quedan supeditadas a la causa y continúan su viaje”, indicó el comisario al recomendar a los cazadores, antes de salir, que controlen la documentación de las armas de fuego.En relación a los, el comisario confirmó que hubomientras que, en el Túnel, fueron siete controles positivos en el fin de semana extra largo”. “Es un número elevado de conductores alcoholizados”, alertó.