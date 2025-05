Emotivo último adiós a Pepe Mujica: interminable aplauso, lágrimas y el himno "A don José"

El funeral de José "Pepe" Mujica terminó de manera emotiva con una multitud en la explanada del Palacio Legislativo cuando se retiraba el féretro del Salón de los Pasos Perdidos, luego que más de 100 mil personas, pasaran a despedirlo.

En un último multitudinario y abierto al público, como una oportunidad para todos aquellos que no pudieron ingresar al velorio. La despedida fue emotiva y finalizó en la explanada del Palacio Legislativo, cuando los presentes entonaron la canción a "A don José" (creada en 1968 por Ruben Lena, popularizada por “Los Olimareños” y declarada “Himno cultural y popular” de Uruguay en 2003), en un canto liderado por Mario Carrero, integrante del dúo Larbanois & Carrero y de la lista 609, del MPP.

Las últimas líneas, se escucharon como un coro multitudinario y a unísono, se oía: “Y de fogón en fogón se oye la voz; Si la patria me llama, aquí estoy yo; Si la patria me llama, aquí estoy yo; Con libertad, no ofendo ni temo; Que Don José; Oriental en la vida; Y en la muerte también; Oriental en la vida; Y en la muerte también”.

Casi en simultáneo, se iniciaron los aplausos que fueron interminables, acaso como el legado que deja el ex presidente de Uruguay, tal como lo dijo su amigo y mandatario de Brasil, Lula da Silva: "Una persona como Pepe Mujica no muere: se fue el cuerpo, no las ideas".

Tras la emotiva despedida del Palacio Legislativo, el féretro se trasladó en privado, sin caravana, para su posterior cremación, tal como se había informado oficialmente.

Mujica había manifestado que su último deseo era que sus cenizas fueran enterradas, en su chacra de Rincón del Cerro, junto a los restos de Manuela, su perra de tres patas que murió en 2018.

El último adiós a José “Pepe” Mujica : el pueblo entona "A Don José"

La historia de "A Don José", el himno uruguayo

"A don José" fue creada por Ruben Lena y el secreto para generar una cercanía al personaje de José Gervasio Artigas residió en tratarlo de “Don José".

Si bien se establecen diferentes fechas de la grabación de “A Don José”, hubo reediciones en 1964, 1966 y 1968, y sería incluida en la edición en CD de Los Olimareños en París como un bonus track, Braulio López explicó que la canción se grabó “a finales de 1962 o a mitad de 1963”.

El tema formó parte de un EP de cuatro canciones publicado por el sello Antar titulado Los Olimareños. Cuando se publicó, esa canción de estribillo tan memorable (“Oriental en la vida, y en la muerte también”) se convirtió en un éxito de ventas.

A lo largo de los años la canción sería versionada por Alfredo Zitarrosa, Larbanois & Carrero, Héctor “Numa” Moraes, Pecho E’ Fierro.

Larbanois & Carrero - A Don José

“A Don José”, en la voz de Los Olimareños, se carga con la atmósfera propia de un himno. Es más, los uruguayos la tienen tan adoptada la canción, que en 2003 fue declarada, por ley, un himno cultural y popular uruguayo. “Es de todos y no es de nadie”, le dijo Braulio López a El País en 2020 para definir su importancia.

“Es la única obra popular que realmente unifica a todos los uruguayos y creo que es el verdadero himno del Uruguay porque no fue impuesto, sino que fue elegido por la memoria colectiva”. Pepe Guerra, su compañero, estuvo de acuerdo. “La cantaron todos. Hasta la banda del ejército. y esa es la importancia de la canción: no hay partidos políticos de por medio, porque todos la cantan”.