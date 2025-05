Abel Pintos agotó funciones en Paraná, elogió la Fiesta del Mate y anunció cuándo sale su disco

El reconocido cantante Abel Pintos se presenta este jueves y viernes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, con dos funciones que agotaron localidades en tiempo récord. En diálogo exclusivo con Elonce, el artista expresó su emoción por reencontrarse con el público entrerriano y anticipó parte de su agenda artística para el resto del año.

"Estoy muy contento de estar en Paraná y de tener dos noches para poder hacer conciertos para un público que me conoce muy bien y al que yo también conozco muy bien, me llena de alegría", sostuvo Abel Pintos y agregó “el público espera mucho tiempo por recibirnos y nosotros, también por regresar y nos satisface mucho volver”.

Cabe recordar que las entradas para la primera noche se vendieron en cuestión de minutos, lo que motivó la apertura de una segunda función. “El público de Paraná estaba muy ansioso, evidentemente, porque vengamos a dar concierto, lo cual me pone muy contento”, resaltó y agregó que junto al equipo de producción se hizo todo lo posible para “lograr conseguir el espacio para la segunda velada y que más gente pueda estar”.

Una gira y nuevas canciones

El músico adelantó que después de su paso por Paraná y Rosario, donde también agotó funciones, Abel Pintos, continuará con su gira nacional. “En junio vamos a hacer una gira por la Patagonia. Además, probablemente mañana, anuncie nuevas fechas para el resto del año. Estamos terminando de coordinar muchas cosas”, adelantó a Elonce y agregó que “disfrutamos de cómo nos recibe la gente ya desde ahora”.

También reveló detalles sobre sus próximos lanzamientos discográficos: “En mayo va a salir un disco corto con siete canciones que son todos covers. A lo largo del año pasado las fui presentando y ahora pronto va a salir una nueva canción. Pero ya estoy preparando un disco nuevo con canciones escritas por mí, que voy a empezar a mostrar en junio”, dijo Abel a Elonce.

Recuerdos de la Fiesta del Mate

Pintos se mostró agradecido por la respuesta del público, que se acercó desde diferentes puntos del país. “Vinieron chicas desde Santa Fe, pueblos cercanos como General Ramírez, y hasta desde Corrientes. De muchos lugares, aunque hace poco estuvimos en Santa Fe, igual mucha gente quiso venir a estos conciertos. Me siento muy agradecido y ojalá lo disfruten”, expresó.

Al recordar su participación en la Fiesta Nacional del Mate en ediciones anteriores, compartió que “la última vez que vinimos la fiesta estaba muy grande, muy crecida y el público disfrutando a pleno. Eso me puso muy contento”, señaló.

Un artista en movimiento

Consultado por Elonce sobre cómo vive las giras, Abel fue claro: “Lo que más me gusta es estar de gira. Me gusta grabar, escribir, pero como cantar en conciertos en vivo para mí no hay nada igual”, afirmó.

Asimismo, añadió que, cuando la agenda lo permite, disfruta recorrer las ciudades donde se presenta. “Cuando tengo la oportunidad de estar dos días en una ciudad, a veces aprovecho para ir a lugares que me recomiendan, visitar librerías o bibliotecas. Me reconforta y me ayuda a seguir conectando con estos lugares, que si bien, hemos visitado nos falta por conocer”, sostuvo.

Por último, en tono distendido, no descartó disfrutar de un almuerzo típico entrerriano: “Mañana al mediodía es un buen momento para comer pescado en Paraná”, comentó entre risas, en alusión a una visita a Puerto Sánchez.

Los recitales de Abel Pintos en Paraná volvieron a confirmar el cariño del público entrerriano por el artista, que sigue recorriendo el país con su música.