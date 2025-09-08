 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Obras sociales de dos gremios con sede en Concordia

Una obra social gremial de Concordia fue dada de baja por Nación y otra fue declarada en crisis

8 de Septiembre de 2025
Sedes del Sindicato de la Fruta y Sindicato de la Madera de Concordia
Sedes del Sindicato de la Fruta y Sindicato de la Madera de Concordia Foto: Diario Río Uruguay

La Superintendencia de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, emitió dos decisiones que impactan directamente en obras sociales de dos gremios con sede en la ciudad de Concordia.

 

Según la Resolución 1662/2025, se inició el procedimiento de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (R.N.A.S.) para la Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola (R.N.A.S. N.º 1-0840-7), cuyo sindicato tiene su sede en calle Saavedra 121 de Concordia.

 

Dada de baja

 

En el caso de la Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola, la baja fue decidida ante el incumplimiento del plan presentado oportunamente. Así lo determinó la Superintendencia mediante la mencionada resolución.

 

Los afiliados serán notificados de la situación y, aunque la cobertura actual continúa, deberán ejercer su derecho de opción para cambiar a otro agente. De no hacerlo, la Superintendencia podrá asignar una cobertura alternativa con características similares.

 

Asimismo, se designará al Consejo Directivo de esa obra social para actuar como Comisión Liquidadora, encargado de llevar adelante el proceso de liquidación administrativa o promover la solicitud de quiebra.

 

Esta baja se suma a la de otras seis obras sociales que ya enfrentan ese procedimiento, mientras que ocho más se encuentran intervenidas en busca de normalización institucional.

 

Declarada “en crisis”

 

Además, mediante la Resolución 1647/2025, se declaró en situación de crisis a la Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Maderera (R.N.A.S. N.º 4-0130-8), cuya entidad gremial está ubicada en Güemes al 273.

 

Esta segunda obra social fue declarada “en situación de crisis” mediante la Resolución 1647/2025. La Superintendencia intimó a la entidad a presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a quince días hábiles. Esta decisión forma parte de una tendencia: ya suman cinco las obras sociales que fueron declaradas en crisis en lo que va de la gestión, aunque uno de esos casos fue revertido.

 

Ambas entidades corresponden a gremios radicados en Concordia: la obra social del Sindicato de la Fruta tiene su sede en calle Saavedra (entre Sarmiento y 25 de Mayo), mientras que la del Sindicato de la Madera opera desde calle Güemes. (fuente: Diario Río Uruguay)

Temas:

Concordia Ministerio de Salud obras sociales gremiales
