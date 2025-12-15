Transporte fluvial Santa Fe-Paraná: “Hay que consolidar un área metropolitana biprovincial”, dijo Juan Pablo Poletti

El intendente recalcó que las ciudades se tienen que unir, no competir.

Las ciudades de Santa Fe y Paraná están trabajando en un ambicioso proyecto de transporte fluvial que busca unir las capitales de ambas provincias, trascendiendo la barrera del río para consolidar un área metropolitana biprovincial.

Tras una reunión con su par de Paraná, Rosario Romero, donde se delineó una agenda de trabajo conjunta que también incluye la coordinación de eventos culturales y la potenciación turística de la region, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, brindó detalles de la propuesta a Elonce.

El río, un elemento de unión

El proyecto central es la implementación de un servicio fluvial con un esquema de inversión público-privada que cumpla una doble función: movilidad y turismo.

"Estamos pensando en la posibilidad de encarar la prefactibilidad, la financiación e inversión público-privada para lo que sería un transporte fluvial público de transporte de pasajeros, no solo turístico," explicó Poletti.

El intendente remarcó que el principal objetivo es que este transporte sirva como una vía de comunicación diaria para los ciudadanos: "Que de lunes a viernes pueda ser una vía más de comunicación”.

Juan Pablo Poletti intendente de Santa Fé : acuerdan acciones para potenciar la región

Poletti destacó que la propuesta busca aprovechar el recurso natural de la región. "El 70% de nuestro territorio es agua. Y no tenemos un transporte fluvial”, señaló.

Para concretar la iniciativa, se buscarán capitales extranjeros y financiamiento a través de la Agencia de Cooperación Internacional, dada la magnitud del proyecto que beneficiaría a casi un millón de personas. La clave, según el funcionario, será que el costo del pasaje "pueda competir con el transporte terrestre" interurbano.

Conexión con universidades y proceso a largo plazo

Una de las paradas estratégicas contempladas en Santa Fe es la cercanía con el polo educativo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), buscando simplificar el traslado de la gran cantidad de estudiantes de Paraná.

Respecto a los plazos, el intendente fue cauto: "Por supuesto que esto no se va a dar en el primer trimestre del año que viene. Esto lleva un proceso, a veces abarca más de una gestión, pero digo, hay que empezar." Para avanzar, se conformarán mesas de trabajo con áreas técnicas, especialistas en movilidad y entes portuarios.

Una región turística integrada

Ambos mandatarios municipales acordaron trabajar en una agenda cultural y turística común, con el objetivo de dejar de competir y potenciar la región del Litoral.

Poletti utilizó un ejemplo del norte argentino para ilustrar la vision. "Nadie va a Salta sin hacer Salta, Tucumán y Jujuy; es un recorrido obligado. ¿Por qué acá no podemos hacer Rosario, Santa Fe, Paraná y no competir? Estamos a 40 kilómetros y a 20 minutos”.

La agenda cultural conjunta buscará la articulación de eventos como el Festival de Guadalupe de Santa Fe y la Fiesta del Mate de Paraná, permitiendo la participación cruzada de artistas. La meta es convertir al propio túnel fluvial en un destino turístico integrado.