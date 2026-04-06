Soledad Daneri gestiona emergencia hídrica y planificación urbana en Sauce Montrull

REDACCIÓN ELONCE
La intendenta Soledad Daneri enfrenta la crisis por lluvias intensas y anuncia obras de infraestructura y un plan de desarrollo territorial en Sauce Montrull.
La intendenta de Sauce Montrull, Soledad Daneri, se encuentra gestionando una situación crítica tras cinco días de intensas lluvias que dejaron más de 240 mm acumulados. “Ya es la segunda vez en poco tiempo y, preocupados obviamente, ocupándonos de lo que nos corresponde y tratando de acompañar al vecino”, señaló durante una entrevista en Quién Dice Qué.
El fenómeno climático puso en evidencia problemas históricos de planificación urbana en la comuna, donde muchos loteos fueron aprobados en zonas bajo la línea de la ruta y los desagües naturales fueron ocupados por construcciones. “Hoy sufrimos esas consecuencias por la falta de planificación”, afirmó la intendenta.
La municipalidad trabaja en coordinación con autoridades provinciales y nacionales para mitigar los efectos de las inundaciones y planificar obras a corto y largo plazo. Daneri destacó que la situación requiere inversión en infraestructuras complejas y costosas, incluyendo la recanalización de arroyos y la construcción de sistemas de drenaje.
Plan de desarrollo territorial y suspensión de nuevas urbanizaciones
Desde fines de 2023, la gestión de Soledad Daneri implementó el primer plan de ordenamiento territorial de Sauce Montrull. “Es la primera vez nosotros armamos, ni bien asumimos a fines del 2023 y principio del 2024, el plan de ordenamiento territorial”, explicó. Este plan busca regular el crecimiento urbano y garantizar que nuevas urbanizaciones se desarrollen de manera sostenible.
Actualmente, la habilitación de nuevos loteos está suspendida mientras se solucionan problemas históricos de infraestructura. La intendenta explicó que, si bien los vecinos reclaman respuestas inmediatas, también comprenden las limitaciones de la gestión pública: “El vecino está molesto, es entendible que esté molesto con estas situaciones, pero también entienden cuál es nuestra situación desde la parte pública”.
Con el objetivo de acelerar la respuesta, el municipio evalúa declarar la emergencia hídrica, lo que permitiría agilizar los procedimientos para contratar maquinaria y adquirir materiales sin esperar los tiempos habituales de licitación pública. “Estamos a punto de comprar una retroexcavadora, que es nuestro puntapié inicial para realizar todas las obras que queremos realizar”, agregó Daneri.
Infraestructura social y comunicación con la provincia
Más allá de la emergencia hídrica, la gestión de Soledad Daneri incluye un fuerte componente social y educativo. Se han iniciado talleres municipales gratuitos, potenciando la recreación y el deporte para niños y adultos. “Este año vamos a fortalecer mucho la cuestión deportiva y estamos muy contentos con la participación de la gente”, dijo la intendenta.
Otro proyecto relevante es la apertura de un jardín maternal para niños de 45 días a 2 años, que funcionará en una casa alquilada por el municipio. “Ya tenemos el cupo completo de 12 niños, de 45 días a 2 años. El jardín maternal va a funcionar en calle Pifaño Martínez en una casa que alquiló el municipio”, detalló Daneri, subrayando la importancia de brindar apoyo a las familias trabajadoras.
Finalmente, la intendenta resaltó la colaboración constante con autoridades provinciales y nacionales para garantizar el desarrollo de infraestructura y programas sociales. “Estamos constantemente manejándonos muy bien y hay muy buena comunicación con el gobernador que siempre está incluso en los grupos de WhatsApp donde estamos los intendentes”, concluyó.