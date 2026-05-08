Intimaron a un ex empleado de hospital entrerriano a devolver más de $1,3 millones

El Gobierno de Entre Ríos ordenó el recupero de haberes percibidos indebidamente por un empleado que fue cesanteado el año pasado. Le dieron 30 días para devolver el dinero más intereses.
El Gobierno de Entre Ríos dispuso el recupero de haberes percibidos indebidamente por un empleado del hospital de María Grande que había quedado cesante en agosto del año pasado y lo intimó a devolver más de 1,3 millones de pesos al Estado provincial. La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 951/2026, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud, Daniel Ulises Blanzaco, y al que tuvo acceso Elonce.
Según la norma, se consolidó una deuda a nombre de ex trabajador del área de salud, por un monto de $1.378.543,77, cifra a la que se deberán sumar los intereses devengados y a devengarse hasta el efectivo pago, calculados según la Tasa Activa del Banco Nación.
El decreto indicó que los fondos fueron percibidos “indebidamente”, aunque en la resolución no se detallaron las circunstancias que originaron el cobro irregular.
El plazo para devolver el dinero
La disposición estableció que el Ministerio de Salud deberá intimar formalmente al involucrado para que, en un plazo “perentorio e improrrogable” de 30 días, efectúe la devolución del dinero en una cuenta oficial del Nuevo Banco de Entre Ríos.
Además, se indicó que el comprobante de depósito o transferencia deberá ser remitido por correo electrónico a las autoridades ministeriales para registrar el reintegro de los fondos al Estado provincial.
En caso de incumplimiento, el decreto ordenó dar intervención a Fiscalía de Estado para iniciar las acciones judiciales tendientes al recupero de los montos reclamados, junto con intereses, gastos y honorarios legales correspondientes.
Posibles acciones judiciales
El texto oficial señaló que, si no se concreta el reintegro dentro del plazo fijado, Fiscalía de Estado avanzará con las medidas legales necesarias contra el deudor para exigir el pago total de la suma reclamada.
La resolución fue refrendada por el Ministerio de Salud y dispuso además su publicación y notificación formal a través de la Mesa de Entradas de esa cartera provincial.
El decreto se enmarca dentro de los procedimientos administrativos de recupero de fondos públicos percibidos de manera irregular por particulares o agentes vinculados al Estado provincial.
Cesante
Vale destacar que en agosto de 2025, el gobierno provincial había dispuesto la cesantía del empleado del agente que tenía un cargo de Categoría 8 –Carrera Administrativa -Escalafón General del hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, por haber quedado su conducta incursa en la causal tipificada en el Artículo 71º -Inciso a) de la Ley 9755 –Marco de Regulación del Empleo Público en la Provincia, modificada por Ley 9811.
Concretamente, se le imputó haber agotado los dos años de licencia por enfermedad —el primero con goce íntegro de haberes y el segundo sin sueldo, pero con reserva del cargo— sin haberse reintegrado a sus funciones. Además, se le atribuyeron faltas injustificadas entre noviembre de 2012 y mayo de 2021.
En julio de 2013 solicitó una nueva licencia médica por 60 días, que fue autorizada posteriormente por la comisión médica. Sin embargo, desde el Hospital se informó que el agente habría continuado percibiendo el total de sus haberes mientras presentaba certificados médicos de manera ininterrumpida desde noviembre de 2010.