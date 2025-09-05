 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Elecciones 2025

Realizaron una capacitación sobre la implementación de la Boleta Única Papel

Autoridades provinciales de Entre Ríos participaron de una capacitación oficial sobre la Boleta Única de Papel (BUP), de cara a las elecciones de octubre de 2025. La jornada incluyó formación para intendentes, concejales y responsables de instituciones educativas.

5 de Septiembre de 2025
Realizaron capacitación sobre la Boleta Única Papel.
Realizaron capacitación sobre la Boleta Única Papel. Foto: Elonce

En el Centro Provincial de Convenciones de Paraná se realizó una capacitación oficial sobre la Boleta Única de Papel (BUP) destinada a autoridades municipales y comunales de Entre Ríos. La jornada tuvo lugar este viernes, de cara a las elecciones nacionales de octubre.

 

La vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, afirmó en charla con Elonce: "Este es un momento muy importante porque esto significa la implementación de una forma de la transformación cultural en la que todos los ciudadanos se puedan expresar políticamente".

Realizaron una capacitación sobre la implementación de la Boleta Única Papel

El doctor Leandro Ríos, del Juzgado Federal con competencia electoral en Entre Ríos, detalló que "el objetivo es mantener la transparencia en el proceso electoral con un nuevo instrumento que efectivamente modifica el modo de hacer política".

 

Durante la jornada se explicó que el padrón definitivo ya se publicó y que se encontraba en fase de impresión junto con las boletas y talonarios en Buenos Aires. Asimismo, se indicó que la provisión de los instrumentos de votación ahora estará a cargo del Estado Nacional, en lugar de los partidos políticos.

También se introdujeron cambios en el cuarto oscuro: se instalarán mesas con mamparas que permitan a los votantes marcar la opción de su preferencia de manera privada. La capacitación estuvo dirigida a intendentes, viceintendentes, concejales, secretarios y delegados de escuelas, así como a personal de universidades involucrado en la formación de autoridades electorales.

 

El programa incluyó además la participación de jóvenes en el "Senado Juvenil", donde los estudiantes formularon propuestas que serán evaluadas por un jurado, fomentando la formación cívica y la participación democrática temprana.

Desde el Instituto de Capacitación Legislativa, se detalló que la formación de las autoridades de mesa se complementará con la difusión a la ciudadanía para asegurar que todos los votantes puedan ejercer su derecho sin obstáculos.

 

La jornada concluyó con la participación de los diferentes municipios y comunas de la provincia, reforzando la preparación institucional de cara a la elección de senadores y diputados nacionales en octubre. (Elonce)

Temas:

Boleta Única de Papel Capacitación electoral Entre Ríos elecciones 2025 autoridades de mesa
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso