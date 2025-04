Ramiro Reiss fue reelecto como presidente del Consejo Empresario y analizó los desafíos económicos

El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEE) renovó su conducción y ratificó como presidente a Ramiro Reiss, quien ya había ejercido el cargo de forma interina desde 2023. En diálogo con Elonce, expresó su satisfacción por continuar con la labor de la institución, que lleva más de 25 años trabajando por el desarrollo económico de la provincia.

"Muy contentos, digamos, de tener un año más. Ya más de 25 años que tiene el Consejo Empresario Entrerriano y, bueno, es continuar con el objetivo que es el desarrollo integral y sostenible de la provincia de Entre Ríos", expresó Ramiro Reiss.

Remarcó el carácter transversal del Consejo: "Nosotros no representamos un sector en particular, sino que aglutinamos empresas de toda la provincia y de todos los rubros, lo que nos da una visión integral. A través del trabajo conjunto tenemos el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Interno, que nos permite contar con información para ver la situación de la provincia y proponer mejoras", afirmó el titular de Haimovich.

Indicadores económicos provinciales y trabajo conjunto

Durante la entrevista, el empresario detalló el trabajo conjunto con instituciones educativas y el gobierno. "Trabajamos con la Universidad Nacional de Entre Ríos, específicamente con la Facultad de Ciencias Económicas, y el Gobierno Provincial, donde desarrollamos un indicador de actividad económica de la provincia. Venimos desarrollando esta información de forma trimestral para ver la evolución de la actividad", consideró Reiss.

Consultado por el panorama actual, vinculó el desarrollo empresarial con la generación de empleo: "Para lograr eso no hay otro camino que haya más empresas, más emprendedores que se animen, que tengan éxito. Hay que incentivar a la gente a emprender y generar trabajo. Si les va bien, pueden tomar 10 personas y así generar desarrollo y bienestar", dijo Ramiro Reiss.

Cambios estructurales y adaptación a la nueva economía

Sobre el contexto económico, Ramiro Reiss destacó que 2024 fue un año de transición para las empresas. "Fue un cambio de régimen económico muy grande. Había una economía cerrada donde el foco del empresario era conseguir insumos. Eso se modificó: se abrió la economía, ya no hay restricciones a las importaciones y hoy el foco pasa por dar mejor atención y productos más competitivos", subrayó el presidente del CEE al dialogar con el programa GPS.

Frente a la apertura comercial, afirmó: "Es un gran desafío porque esos países del mundo no tienen las mismas reglas de juego que todavía tenemos en el país. Es el gran desafío: cómo adaptarnos a estas nuevas reglas de juego", describió Ramiro Reiss a Elonce.

Reconoció que el proceso aún está en marcha: "Hay empresas que han podido adaptarse y crecer, y otras que están viendo que con los costos argentinos es más difícil competir. Cada empresa va a tener que ser muy eficiente internamente para poder competir con empresas de otros países", anticipó.

Relación con los trabajadores y evolución del salario

Ramiro Reiss también se refirió a la situación de los trabajadores formales en la provincia. "Nuestros trabajadores están agremiados a sindicatos donde las paritarias se siguen haciendo en forma habitual. Hay sectores con actualizaciones cada tres meses y otras más frecuentes, y vienen mejorando. En la mayoría de los sectores el aumento de sueldos fue por encima del índice de inflación", señaló.

Sin embargo, aclaró: "Todavía el salario del trabajador tiene que recuperar por años anteriores. Es importante que la inflación siga a la baja para consolidar esa recuperación de los salarios".

Se confirmó la fecha del Foro Anual del CEE

Uno de los puntos destacados de la entrevista fue la confirmación del evento más importante de la entidad. "El foro se va a hacer el 12 de junio en el Centro de Convenciones de Paraná. Vamos a tener distintos paneles. Está confirmado el economista Daniel Artana, Jorge Giaccobe con análisis político, y Alejandro Melamed sobre liderazgo y recursos humanos", detalló a Elonce.

Y subrayó: "Hoy no alcanza con tener colaboradores, tienen que estar motivados y comprometidos. Si no, no se puede lograr la competitividad que necesita una empresa en una economía abierta y de mercado", dijo Ramiro Reiss.

Perspectiva del sector automotriz y el impacto global

Ramiro Reiss, vinculado también al rubro automotriz, opinó sobre la guerra comercial entre EE.UU. y China. "Todavía no se sabe absolutamente nada. Estamos en medio de esta tensión. En principio, el 40% se produce en Argentina y del restante 60% que se importa, casi el 90% de eso, proviene de Brasil, sin aranceles por el régimen del Mercosur. En forma directa, a corto plazo, no va a haber un impacto".

Pero reconoció que "si se encarecen autopartes de algunos países por efectos indirectos, puede haber aumentos. Por ahora, no hay impacto directo en nuestro mercado, pero por el momento, no hay impacto directo en el mercado nuestro. Al contrario, el sector automotriz viene recuperando fuertemente y se notó en el primer trimestre. A nivel país creció 90% en el primer trimestre, y en Entre Ríos, 100%", dijo Reiss.

Al respecto, aclaró que “veníamos de niveles paupérrimos, pero vemos que hay mayor acceso al crédito y una estabilidad que genera mayor confianza en la gente en querer tomar un crédito y eso repercute positivamente en el sector”, explicó y agregó que “se estima que, si se sigue por este camino, terminaríamos el año con un crecimiento que podría llegar al 40%”, avizoró.

Finalmente, advirtió sobre la expectativa por un acuerdo con el FMI y la situación del país: "Estamos atentos a ver si hay un cambio en el régimen cambiario, ya que eso puede afectar la tasa de interés, los créditos y, en consecuencia, se puede modificar el nivel de actividad económica", concluyó Ramiro Reiss.