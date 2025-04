Paro general afectará múltiples servicios: qué pasará con colectivos, bancos y escuelas

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general para el próximo jueves 10 de abril. El mismo estará acompañado por las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), y será la tercera medida de fuerza que la central sindical toma contra el gobierno de Javier Milei.

Originalmente, iba a tener un lapso de 24 horas de duración, pero los gremios definieron que la huelga se extienda por 36 horas desde el miércoles 9 de abril al mediodía. Esto se decidió para unirse a la marcha de jubilados que suelen realizarse durante éstas jornadas en el Congreso.

Habrá colectivos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que adherirá al paro pero que no interrumpirá el funcionamiento de colectivos. Otros servicios sí se verán afectados, incluyendo a los bancos, la administración pública, el transporte aéreo y la educación.

Según confirmaron, todos los sindicatos ferroviarios, así como metrodelegados del subte perteneciente a la Ciudad de Buenos Aires formarán parte del paro durante sus 36 horas de duración.

Por su parte, la UTA anunció que si bien adhiere al paro no puede tomar medidas de fuerza por la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo la semana pasada en Buenos Aires, en medio de las negociaciones que tienen con las cámaras empresariales.

La Asociación de Personal Aeronáutico (APA) confirmó que adherirá a la medida de fuerza, con lo cual se verán afectados los vuelos de todo el país. El 9 se sumarán a la movilización en apoyo a los jubilados, y el 10 adherirán al paro general.

Cómo funcionarán los bancos y los comercios durante el paro general

El gremio que reúne a todos los empleados de los bancos ratificó que se sumará a la medida. De esta manera, por decisión de la Asociación Bancaria, no habrá atención en dichas entidades públicas ni privadas funcionando en ninguna parte del país y solo se podrá operar dese "home banking".

Asimismo, el Sindicato de Empleados de Comercio no confirmó del todo su adhesión al paro, dado que su referente a nivel nacional, Armando Cavalieri, no participó de las reuniones de la CGT en las que se tomó la decisión. No obstante, se aguarda por la apertura de puertas en los supermercados.

La Bancaria hará paro. Archivo

Hospitales, escuelas y el resto de estatales

Los hospitales y centros de salud forman parte de una actividad esencial, por lo que continuarán trabajando pero con atención parcial. Habrá menos personal del habitual, pero con guardias mínimas para consultas espontáneas y urgencias.

A su vez, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) adherirá a la medida, al igual que los otros gremios docentes de alcance nacional.

En relación a la administración pública, los gremios estatales de mayor relevancia ratificaron que participarán del paro.

En cuanto al resto de los servicios, en su mayoría permanecerán interrumpidos durante la jornada del paro general. El transporte aéreo comercial estará integrado a la medida de fuerza, con sus 12 gremios incluidos, y la participación de los controladores aéreos.

No obstante, éstos últimos deberá prestar el 45% de su servicio como mínimo, ya que son considerados servicio esencial, hecho por el cual se ven obligados a trabajar. (Con información de Ámbito Financiero)

