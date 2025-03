Paritaria docente: “Es una garantía que, durante el año, no vamos a perder contra la inflación”, dijo Pagani

Tras cerrar la paritaria, AGMER y AMET destacaron el acuerdo salarial. El gobierno provincial cerró este jueves con los gremios docentes un acuerdo salarial que abarca todo el año 2025. El acuerdo paritario para todo el 2025 contempla una actualización mensual de los salarios según IPC; cambios en la base de cálculo; una suma fija remunerativa y bonificable por docente a partir de los 10 años de antigüedad; aumento del 10,7% para el fondo de incentivo docente y conectividad; y la implementación de un boleto docente urbano.

El secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, dialogó con Elonce y confirmó que “firmamos la paritaria como nos mandataron los compañeros en el Congreso”, dijo el gremialista.

Al respecto, amplió que “la propuesta, contemplaba que el aumento salarial sea retroactiva a febrero y, que se pueda volver a convocar la paritaria en algún momento, estábamos habilitados a aceptar la oferta salarial del Gobierno que contempló los puntos que habíamos planteado y que hoy, tuvieron una respuesta favorable”, resaltó.

En tanto, Pagani agregó que “también se accedió a cambiar la base de cálculo, que se incorporó noviembre, lo que es muy importante, porque a fin de año, tenemos la base en ese lugar”, sostuvo el representante del gremio docente y señaló que “asimismo, seguiremos trabajando con la comisión del nomenclador que es la que discute los achatamientos que tiene nuestro escalafón producto de las distorsiones”, indicó.

La importancia de la propuesta anual

“Desde un principio, planteamos que era muy importante contar con una propuesta anual, que hace muchos años no teníamos, porque eso da previsibilidad, tranquilidad y baja los niveles de angustia de los trabajadores, producto la situación que se vive tan inestable”, dijo Pagani a Elonce y agregó que “es una garantía muy grande, que, a lo largo de todo el año, vamos a tener garantizado que la inflación que siga baja o no, la vamos a percibir, por lo tanto, no vamos a perder respecto de la inflación”, subrayó el representante docente.

Demandas pendientes

Asimismo, destacó la incorporación de “la suma fija remunerativa y bonificable, la cual, hace que estemos algún punto por encima de la inflación”, dijo Pagani y agregó que “seguimos demandando y planteando que, necesitamos que esta suma también la perciban los trabajadores que tengan menos de 10 años de antigüedad que hoy no perciben esa suma”, explicó el secretario de AGMER.

“Por otra parte, necesitamos un mecanismo que brinde más justicia al escalafón porque está muy achatado”, mencionó sobre las demandas que quedaron pendientes.

“Planteamos que se debe avanzar con la remuneratividad y de bonificación del Fopid. Como también, que estaría funcionando en poco tiempo, que es el boleto docente en las grandes ciudades, que constituiría una ayuda importante, porque el costo del transporte es muy caro”, resaltó Pagani.

AMET destacó el acuerdo anual

El secretario adjunto de AMET, Carlos Varela, resumió: “Lo que se firmó hoy dio respuesta a varios de los puntos que se reclamaban en las asambleas. No es lo que necesitamos, no es lo que se estaba solicitando, pero es lo que medianamente en lo posible lo que puede el gobierno en este momento y lo han expresado con números, los ingresos y las obligaciones”.

En la misma línea, resaltó algunos puntos del acuerdo: “Removieron la base de cálculo que iba a quedar en agosto y en el último movimiento pasó a noviembre. También el otro tema es que fue retroactivo a febrero, que no es un tema menor. Eso lo había resaltado y pedido todos los mandatos porque era la pérdida de recomposición de un mes. El otro tema que dejamos planteados es que diciembre en el 2023 no quede en el olvido, pero que quede en la mesa paritaria, no de este año, pero que el gobierno, cuando pueda, nos dé una hoja de ruta sobre cómo recuperar esa pérdida que fue significativa”.

También consideró otra de las aristas a mejorar: “Todos los montos percibidos por los docentes deben ser remunerativos y bonificables, incluidos Fopid y Conectividad a partir de que la provincia se hizo cargo. También los 25 mil pesos, por agente o DNI, que el gobierno analice, lo extienda a la totalidad de los servicios que puede brindar el docente. Ahora es remunerativo y bonificable, que eso, se lo agradecimos”, sostuvo Varela.

Puntos pendientes

En relación a los docentes con menos de 10 años de antigüedad que no reciben el bono de $25.000, detalló: “El cargo inicial testigo es en noviembre del año pasado, donde el gobernador a través de un decreto otorgó la canasta básica alimentaria, más un 10% y eso nos produjo un achatamiento. Es para los cargos, no para las horas. El que tiene menos de 10 horas, necesitamos recomponer el escalafón completo. Por eso, otro punto que reclamamos que se tenga en cuenta y se contemple es que todas las comisiones de servicio se reanuden lo antes posible su trabajo por beneficio del trabajo del Consejo General de Educación y el gobierno. En especial, la del nomenclador, que hay muchos puntos que solucionar, a los efectos de que no haya distorsiones entre las mismas horas de cátedras y los distintos cargos. Hay muchos temas, pero eso se puede solucionar”.

Por último, recordó: “Está el compromiso dentro de la comisión de nomenclador se reabra en la paritaria para homologarlo y se haga efectivo. Nos vamos contentos de haber podido arribar a una firma anual que nos está dando tranquilidad. Tenemos muchos temas por trabajar y mañana a las 11:30, el gobernador recibe a todos los secretarios generales, acompañado por una persona del gremio. Ahí veremos el mensaje del gobernador en el resto de los temas, no en el salarial. Tenemos muchos temas para trabajar por la educación y en la modalidad técnico-profesional”.

Los principales puntos del acuerdo

El acuerdo salarial es anual y rige para todo el año 2025. Contempla una actualización de los salarios docentes mes a mes según índices de precios al consumidor (IPC) del mes inmediato anterior desde el mes de febrero hasta el mes de diciembre de 2025.

En relación a dicha actualización, la misma se realizará con diferentes bases de cálculo: haberes de marzo se toma como base de cálculo el sueldo de enero; con los haberes de abril a agosto se tomará como base de cálculo el sueldo de marzo; con los haberes de septiembre a noviembre se tomará como base de cálculo el sueldo de agosto; mientras que, con los haberes de diciembre en adelante, se tomará como base el sueldo de noviembre del 2025.

Además, se acuerda el pago de una suma fija por docente a partir de los 10 años de antigüedad de $25.000 remunerativos y bonificables que se abonarán desde febrero a diciembre de 2025. Se abona con los siguientes criterios: a) para cargos: $25.000; b) horas cátedras: $25.000 a partir de 15 horas y proporcional para menos de 15 horas. Este monto se comenzará a abonar con los sueldos de marzo con retroactividad a febrero 2025.

También se establece un aumento único del Fondo Provincial de Incentivo Docente y Conectividad en un 10,7% de cada ítem desde febrero de 2025, a pagarse con los haberes de marzo de 2025.

Se trabajará en la implementación de un boleto docente con un 50% de subsidio, el cual se abonará a través del sistema SUBE, comprometiéndose a tramitarlo con la mayor celeridad.

Por último, las partes acuerdan que continuarán las discusiones de las Comisiones Técnicas creadas en el ámbito de la negociación paritaria y que vienen funcionando desde el año 2024, en particular la de Nomenclador, por lo cual, de mediar acuerdo en alguna de ellas, conjuntamente solicitarán la reapertura de la presente instancia paritaria para su suscripción y homologación.