OSER digitalizó órdenes médicas y apunta a eliminar el uso de papel

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) avanza con un proceso de digitalización integral de trámites y autorizaciones para prestaciones médicas con el objetivo de simplificar las gestiones para sus afiliados y eliminar progresivamente el uso de documentación en papel.

Al respecto, el vicepresidente de la OSER, Ricardo García, explicó a Elonce que la iniciativa forma parte de un programa denominado “OSER Digital”, que busca que la mayoría de los trámites puedan realizarse a través de la plataforma y desde teléfonos celulares, computadoras o tablets.

“La idea es que el 90% de los trámites de la obra social se puedan hacer desde un dispositivo móvil”, sostuvo.

Órdenes médicas digitales

La nueva etapa del sistema incorpora la digitalización de órdenes de consulta y prácticas médicas, permitiendo que los afiliados reciban directamente la autorización sin necesidad de concurrir a una sede administrativa.

Hasta ahora, luego de obtener la aprobación de una práctica, el afiliado debía presentarse presencialmente para retirar la orden correspondiente. Con el nuevo mecanismo, la documentación llega directamente de forma electrónica.

“Ahora la orden ya llega autorizada y en el futuro funcionará mediante códigos QR que serán leídos directamente por el médico”, explicó García.

Además, adelantó que próximamente las notificaciones dejarán de enviarse por correo electrónico y pasarán a gestionarse mediante WhatsApp, utilizando el número registrado por cada afiliado.

Atención presencial garantizada

Desde la obra social aclararon que, pese al avance del sistema digital, continuará funcionando la atención presencial para quienes tengan dificultades con las herramientas tecnológicas o no cuenten con acceso a internet.

“Las sedes van a permanecer abiertas y el trámite podrá seguir haciéndose presencialmente, aunque ya no habrá papeles”, señaló el vicepresidente de OSER.

También destacó que los tiempos de autorización para estudios y prácticas médicas actualmente oscilan entre las 48 y 72 horas.

“Gracias a la aprobación del directorio de la OSER, y por iniciativa del director Mariano Gallego, un número muy importante de prácticas médicas que antes requerían autorización previa por auditoría, ahora van a ser autorizadas automáticamente por sistema”, comunicó García al valorar que la medida “acorta muchísimo los tiempos para recibir la aprobación”.

Balance económico y prestaciones

García aseguró además que la obra social provincial presentó ante el Tribunal de Cuentas el balance correspondiente al período 2025 y destacó una reducción del déficit financiero en torno al 50% en términos reales.

“El resultado fue muy positivo en un contexto atravesado por una inflación superior al 30%. A contramano de los cuestionamientos que existían sobre la creación de la OSER, se logró ampliar las prestaciones médicas, garantizar una mayor cobertura de medicamentos y regularizar una deuda sanitaria y prestacional muy importante, con más de 1.100 cirugías que habían quedado pendientes de la gestión anterior”, sostuvo García.

Ricardo García, vicepresidente de la OSER (foto Elonce)

Además, remarcó que “se compraron más medicamentos y al mismo tiempo se optimizaron los recursos, porque se adquirió más y mejor”. En ese sentido, destacó también “una recomposición histórica de los aranceles médicos”, y aclaró que “más que un aumento, fue una actualización necesaria frente a valores que eran extremadamente bajos”.

Asimismo, subrayó que “se emitieron 70 mil recetas más de medicamentos, se incrementaron en un 30% las prestaciones de segundo nivel y, en términos económicos, ajustando por inflación, se logró reducir el déficit en un 50%. Eso marca claramente un punto de inflexión”.

El funcionario también señaló que actualmente no existen demoras significativas en la entrega de prótesis médicas, luego de la implementación de nuevos procesos de licitación pública.