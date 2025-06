Milei en Madrid: “En 2026, la inflación será historia del pasado”

El presidente argentino Javier Milei brindó un contundente discurso en el Madrid Economic Forum, un evento organizado por empresas vinculadas al mundo de las criptomonedas, donde reiteró su postura contra el socialismo y defendió con firmeza las decisiones económicas de su gestión. Durante su intervención, el mandatario dejó en claro su rechazo hacia los movimientos de izquierda y subrayó su apoyo a las políticas liberales que está implementando en el país.

"Sepan que, contra los socialistas de mierda, yo siempre voy a estar de su lado", enfatizó Milei, dejando una marca de dureza en su discurso ante el público presente en la capital española. La intervención se dio en el marco de su gira europea, que ya lo llevó a Italia y que luego lo llevará a Francia e Israel.

El presidente aprovechó el evento para destacar los avances económicos de su gestión, especialmente en el ámbito fiscal, y subrayó la importancia de las metas cumplidas en su primer año de gobierno. "Nuestras metas eran muy ambiciosas. Decían que era imposible y ahora, después de un año y medio, sobrecumplimos todas las metas de campaña", expresó Milei, en lo que fue una muestra de su confianza y visión sobre el rumbo económico de Argentina.

Ajuste económico y promesas de fin de la inflación

Uno de los ejes centrales del discurso de Milei fue la promoción del “ajuste brutal” llevado a cabo por su gobierno. Según el presidente, este ajuste fue necesario para reestructurar el sector público y terminar con el déficit fiscal que afecta a la economía nacional. "El ajuste tenía que ser hecho por el parásito, tenía que caer sobre el sector público. La Argentina es uno de los cinco países del mundo sin déficit fiscal", afirmó Milei, destacando uno de los logros más importantes de su administración.

En cuanto a la inflación, el presidente hizo una promesa contundente, asegurando que para el año 2026, la inflación será "historia del pasado". "Decían que la inflación se iba a quedar entre un 5% y un 7% y en mayo se espera que rompa el 2%. Para 2026, la inflación en la Argentina será historia del pasado", recalcó, una afirmación que pretende dar tranquilidad a los ciudadanos argentinos que enfrentan el aumento de precios en productos básicos.

Milei también hizo hincapié en su postura respecto al Estado y los impuestos, una de sus banderas desde el inicio de su carrera política. "El Estado es una organización criminal y los impuestos son un robo", sentenció el mandatario, subrayando que, durante su gobierno, los impuestos han bajado en un 2% del PBI, algo que calificó como un hito en la historia de Argentina.

Críticas a la prensa y nuevas políticas cambiarias

Otro de los momentos más llamativos del discurso de Milei fue cuando volvió a atacar a la prensa. En su intervención, el presidente se refirió a la eliminación del cepo cambiario, una de sus decisiones más controversiales durante el 2024. "Decían que no me iba a animar a abrir el cepo en un año electoral. Lo hicimos y hoy, el tipo de cambio cotiza mucho más cerca del piso de la banda de cambio. La basura mediática y los corruptos de los periodistas expandían noticias inmundas. No odiamos suficiente a los periodistas", expresó con dureza.

Finalmente, Milei cerró su intervención haciendo mención de un plan que permite a los argentinos utilizar dólares no declarados para realizar transacciones. "Les permitimos a los argentinos de bien que puedan utilizar sus dólares no declarados para sus transacciones. Los argentinos ahora somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario", declaró el presidente, un anuncio que promete generar una profunda transformación en la economía informal del país. (Con información de NA)