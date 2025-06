Milei criticó a gobernadores y envió un mensaje a Macri por las elecciones

El presidente Javier Milei cuestionó con dureza a los gobernadores en plena negociación por el financiamiento de las provincias, y envió un mensaje al expresidente Mauricio Macri luego de que trascendieran sus intenciones de reformular Juntos por el Cambio para competir contra La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Durante la cena de recaudación de la fuerza que se celebró en el Hotel Yacht Club de Puerto Madero, el mandatario calificó la elección del 7 de septiembre como “una oportunidad única e irrepetible”, y lanzó una convocatoria de unidad “a todos los que quieran formar parte del cambio” direccionado al expresidente.

“Hemos invitado una y otra vez a quienes quieran formar parte del cambio a que se nos unan, pero sepan que quitarnos fuerza no es una opción, solo sirve para dársela a la casta”, sostuvo desde el atril, días después de que Macri se reuniera con Emilio Monzó.

En la misma línea, remarcó: “No se confundan, en esta elección se ponen en juego dos y solo dos modelos: el de la libertad y el de la casta. No estamos ante un escenario normal del que se pueden distinguir diferencias de grados o encontrar matices, tenemos enfrente a un adversario organizado con el solo objetivo de que el Estado le sirva a ellos y no a los ciudadanos”.

“Demostramos ser la única fuerza política con el coraje, la sabiduría y la decisión para combatir de frente a este modelo empobrecedor y criminal”, planteó el jefe de Estado, y sumó: “Es por eso que quienes nos acusan de locos o improvisados se equivocan completamente. Nunca una apuesta política fue tan sensata, hicimos lo que teníamos que hacer, costara lo que costara y los resultados están acompañando”.

Para Milei, el terreno de la provincia de Buenos Aires es hostil, pero vaticinó una buena performance electoral tanto en los comicios del 7 de septiembre como los del 26 de octubre. “Somos populares en los sectores más vulnerables porque bajamos la inflación, creamos empleo, suben los salarios, bajamos la inseguridad”, destacó, y prometió: "Estamos en condiciones de dar un tremendo batacazo ahora en septiembre en PBA y en octubre en todo el país".

Críticas a los gobernadores

En otro pasaje de su extenso discurso, que duró 50 minutos, cargó contra los mandatarios provinciales que, en unidad, le reclaman a la administración libertaria rediscutir la distribución de los aportes del tesoro nacional (ATN) e incrementar la coparticipación del impuesto a los combustibles.

“En estas elecciones se definirá la profundidad y la velocidad del cambio que llevaremos adelante, y enfrente tenemos a todo el status quo encolumnado detrás de los privilegios que no quieren perder”, aseveró, y denunció: “No nos engañemos, nosotros podemos hacer cambios profundos en la administración pública nacional pero las provincias explican una parte importante del gasto público y la presión regulatoria asfixiante que enfrenta el sector privado”.

Asimismo, ante la presencia de gran parte del Gabinete, el libertario expuso: “Hace un año, gran parte de los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo donde acordamos reducir el gasto público a 25 puntos del PBI, pero ninguno de ellos hizo el ajuste pertinente en su jurisdicción, faltándole el respeto a la sociedad que dicen representar”.

“Por esto es imperante llevar el cambio a las provincias dado que va a acelerar exponencialmente el proceso de crecimiento que vamos a vivir los próximos años, profundizando las raíces del árbol de la nueva argentina que estamos sembrando juntos”, completó, al tiempo que definió a las provincias como “la última trinchera que encontró la casta política para acuartelarse y seguir exprimiendo los bolsillos de la ciudadanía”.

Por su parte, Milei sostuvo que las provincias son el mejor ejemplo de “cómo desde el poder local algunos buscan boicotear el cambio nacional”, y postuló que aumentaron el tamaño del Estado utilizando el erario “como chequera ilimitada” para contrariar al Ejecutivo.

“Si nosotros decíamos que queríamos vender Aerolíneas ellos arremetían con que la comprarían, si proponíamos cerrar el INTA ellos crearían uno provincial, es decir, ya ni siquiera pretendían fundamentarse en la lógica, sino que por default reaccionaban a nuestras acciones como si sus mentes hubieran sido tomadas por parásitos que los privaran de toda razón, o sea, los parásitos mentales”, subrayó.

Por último, el Presidente planteó que los gobiernos provinciales desdoblaron las elecciones para perjudicar a La Libertad Avanza y aseguró que “se están jugando un pleno” en los comicios venideros. “Se comportan como un animal rabioso y acorralado que necesita desesperado bloquear los cambios a nivel nacional para seguir subsistiendo”, afirmó, y concluyó: “Sin embargo, por ejemplo, la imagen del soviético, del gobernador Kicillof, que en un manotazo de ahogado convirtió a la provincia en una jungla sin ley no para de caer, no hay vuelta que darle, la verdad siempre triunfa por sobre la mentira”. (NA)