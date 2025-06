Michel sobre el fallo de Cristina Kirchner: “La responsabilidad objetiva no es aplicable en el derecho penal”

El ex titular de Aduanas, Guillermo Michel, se refirió a la situación de la ex mandataria y presidenta del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, en relación a la causa Vialidad.

En declaraciones a Radio Ciudadana de Concordia este martes por la mañana, Michel sostuvo que “la responsabilidad objetiva no es aplicable en el derecho penal”.

Cabe recordar que, en una decisión de alto impacto político y judicial, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, donde se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas.

Esta decisión implica que queda firme la condena contra la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“Por el solo hecho de haber ocupado un cargo, no se puede tener una responsabilidad penal independientemente de la conducta”, explicó el abogado y contador.

“Lo planteo no solo para el caso de Cristina, sino para cualquier ex presidente, sea Alfonsín, De la Rúa, Macri, Néstor Kirchner o Milei”, afirmó el dirigente y ex funcionario de la gestión de CFK entre los años 2012 y 2015.

Asimismo, y en esa línea, Michel consideró que “es necesario que la causa de la ex presidenta sea revisada por la justicia admitiendo el planteo de sus abogados”.