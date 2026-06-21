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Política Desarrollo Humano

Más de 3.200 anteojos entregados a niños y adolescentes entrerrianos en el marco de Ver para Ser Libres

El operativo territorial del programa Ver para Ser Libres concluye su recorrido por Entre Ríos con más de 3.700 controles oftalmológicos realizados y 3.200 anteojos entregados a niños y adolescentes de distintos puntos de la provincia.

21 de Junio de 2026
Más de 3.200 anteojos entregados a niños y adolescentes entrerrianos.
Más de 3.200 anteojos entregados a niños y adolescentes entrerrianos. Foto: (GPER).

El operativo territorial del programa Ver para Ser Libres concluye su recorrido por Entre Ríos con más de 3.700 controles oftalmológicos realizados y 3.200 anteojos entregados a niños y adolescentes de distintos puntos de la provincia.

El operativo territorial del programa Ver para Ser Libres concluye su recorrido por Entre Ríos con más de 3.700 controles oftalmológicos realizados y 3.200 anteojos entregados a niños y adolescentes de distintos puntos de la provincia.

Fue en el marco de una estrategia articulada entre el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Capital Humano de la Nación y los gobiernos locales.

La iniciativa recorrió 15 localidades distribuidas en 10 departamentos entrerrianos, acercando controles visuales y anteojos recetados sin costo para las familias mediante un despliegue territorial que permitió llegar a comunidades de distintos puntos de la provincia y ampliar el acceso a una prestación fundamental para el desarrollo de niños y adolescentes.

 

A lo largo de las distintas jornadas se realizaron 3.737 controles oftalmológicos y se entregaron 3.227 anteojos, mientras que otros casos continúan su proceso de confección en laboratorio debido a graduaciones específicas. Los operativos se desarrollaron mediante unidades móviles especialmente equipadas para realizar los controles y confeccionar los lentes en el acto.

 

Durante esta edición, el programa llegó a Concordia, Viale, San José de Feliciano, San Jaime de la Frontera, Federal, La Paz, Santa Elena, Villaguay, Villa Domínguez, Basavilbaso, Ubajay, Paraná, General Ramírez, Gualeguay y Gualeguaychú, consolidando una estrategia de cercanía que permitió brindar atención especializada a localidades de distintos tamaños y características, fortaleciendo el acceso a la salud visual allí donde muchas veces resulta más difícil acceder a este tipo de controles.

 

Una de las principales novedades de este año fue la ampliación de la franja etaria alcanzada por la iniciativa, que pasó a incluir a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, ampliando así el universo de beneficiarios y fortaleciendo las acciones de prevención y cuidado de la salud visual.

 

En esa línea, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó el impacto del programa y el trabajo conjunto que permitió llevar adelante el operativo. "Ver para Ser Libres demuestra la importancia del trabajo articulado entre Nación, Provincia y gobiernos locales para llegar con respuestas concretas a las familias. Detrás de cada control y de cada anteojo entregado hay equipos que recorren el territorio, coordinan acciones y acercan una prestación que tiene un impacto directo en la vida cotidiana de niños y adolescentes. Estos resultados muestran la importancia de sostener políticas que estén cerca de las comunidades y de sus necesidades", expresó.

 

Asimismo, la ministra remarcó el valor de la detección temprana de dificultades visuales. "La salud visual influye directamente en las posibilidades de aprender, desarrollarse y construir proyectos de vida. Por eso es tan importante llegar a tiempo y hacerlo en cada rincón de la provincia. Cuando el trabajo es articulado y se construye junto a los gobiernos locales, es posible generar oportunidades concretas para que más niños y adolescentes accedan a los controles y a los anteojos que necesitan", concluyó.

Temas:

Controles oftalmológicos Ministerio de Desarrollo Humano anteojos
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