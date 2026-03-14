Manuel Adorni habló sobre la polémica por el viaje de su esposa a Nueva York

En una reciente entrevista, Manuel Adorni habló sobre la polémica que generó el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial a Nueva York, asegurando que se trató de “un sinfín de operaciones” y que fue invitada por el presidente Javier Milei.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió nuevamente a la controversia por la presencia de su esposa en el avión presidencial durante un viaje a Nueva York. Según indicó en la entrevista con Forbes, la invitación fue realizada directamente por el presidente Javier Milei, por lo que consideró que no hay irregularidad en la situación.
Adorni sostuvo que, ante futuras invitaciones, probablemente no lleve a su pareja para evitar la exposición mediática y las críticas: “Es exponerse a que una manga de seres llenos de mal y dañinos, y con miles de intereses, nos ataquen”, expresó el funcionario, en referencia a la repercusión negativa que generó el viaje.
El ministro coordinador afirmó que tomarán mayores precauciones para no dar lugar a interpretaciones o cuestionamientos sobre su gestión: “Tendremos más cuidado para no darles la posibilidad de ensuciar algo que lo hacemos con toda la energía que tenemos, con el objetivo de sacar a la Argentina adelante”.
Defensa frente a críticas y contexto del viaje
En otro tramo de la entrevista, Adorni hizo alusión a un viaje previo a Punta del Este durante Carnaval, señalando que la polémica surgió porque “esperaron el momento para hacerlo y, evidentemente, tenían un video guardado de hace un mes”.
El funcionario calificó estos hechos como parte de “la mugre y de la mafia de una vieja política que no es compatible con nosotros” y aseguró que no existe nada “ni legal, ni antiético, ni malo” en los viajes realizados por su esposa junto a la comitiva presidencial.
Según Adorni, estas polémicas forman parte de operaciones mediáticas que buscan generar conflictos donde no los hay, destacando que la gestión actual pretende enfocarse en políticas concretas para avanzar en el desarrollo del país, publicó NA.
Prudencia y medidas futuras
El jefe de Gabinete concluyó que se actuará con más cautela en el futuro para evitar situaciones similares: “Probablemente no tenga sentido que viaje conmigo al exterior más”, enfatizó, dejando en claro que la intención es proteger tanto a su familia como la integridad de la función pública.