La concejal Luisina Minni analizó la gestión en Paraná y defendió políticas locales

REDACCIÓN ELONCE
La concejal Luisina Minni abordó la gestión en Paraná, la presión fiscal, el rol del Estado y proyectos como el estacionamiento medido en un contexto económico complejo.
La concejal de Paraná, Luisina Minni, analizó el presente de la gestión municipal en un contexto económico adverso y defendió el rol del Estado local frente a la crisis. Durante su participación en el programa Quién Dice Qué, la edil abordó temas vinculados a la recaudación, políticas públicas, espacios urbanos y proyectos en marcha, con una mirada centrada en la cercanía con los vecinos.
“Estamos gestionando en estos contextos de mucha dificultad. Poniéndole el cuerpo y escuchando e interpretando la realidad de la ciudadanía, qué es lo que necesita y qué es lo que quiere y tratando de gestionar en pos de eso”, afirmó, marcando el eje de una gestión que, según indicó, busca sostener respuestas concretas en medio de un escenario complejo.
En ese sentido, Minni remarcó la importancia de los gobiernos locales en tiempos donde, según su mirada, otros niveles del Estado han reducido su presencia. “La Liga (de concejales del PJ) surge de la idea de encontrarnos y también de poner en el foco los modelos de gestión que tenemos y la importancia de los gobiernos locales en estos tiempos de crisis que estamos atravesando, en donde el Estado nacional se retira por completo y el provincial deja sin cubrir muchas necesidades de los gobiernos locales".
"En ese contexto y en ese sentido de buscar una cohesión dentro del Peronismo, surgió la necesidad de encontrarnos y así fue que el 28 de marzo conformamos el primer encuentro en Paraná, que fue muy fructífero porque además de conocernos, también nos permitió ese intercambio de diálogo y poner la contracara de gestión de un gobierno peronista y uno oficialista, como el de Concordia. Allí podemos ver cómo con recursos propios, como el caso de Paraná, podemos hacer un montón de cosas, de diseñar políticas públicas, de abarcar obras del gobierno nacional que han sido abandonadas y de atender a nuestra comunidad con recursos propios y, en paralelo, una gestión municipal alineada con el provincial”, añadió.
Recaudación, impuestos y presión fiscal
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el análisis de la recaudación municipal y su impacto en la gestión. Minni explicó que una gran parte de los recursos proviene de ingresos propios, aunque reconoció que el contexto económico afecta la capacidad contributiva de los vecinos.
“Tenemos más de un 50% de recaudación propia que, por supuesto, se ve afectado en estos momentos por la crisis y porque las personas empiezan a ajustar sus bolsillos. Las tasas son una de las primeras que se ve perjudicadas. Más allá de eso, es importante mencionar que la recaudación de los impuestos y tasas que se discuten todo este tiempo, el 80% son nacionales y hay un 20% que se recauda entre provincia y municipio y de ese veinte por ciento, la recaudación de los municipios es muy poca”, detalló.
En esa línea, defendió la política fiscal local al señalar que se han implementado medidas para aliviar el impacto en los contribuyentes. “Hemos dado en Paraná un montón de mensajes de que se puede gobernar, aun en momentos de crisis, y no habiendo presión fiscal”, sostuvo, al tiempo que cuestionó el rumbo económico nacional: “Que un Gobierno nacional decida fomentar políticas económicas para sectores extranjeros o determinados sectores productivos de la Argentina, en detrimento de muchos otros, eso es lo que tenemos que rediscutir”.
Espacios públicos y desarrollo urbano
Otro de los ejes abordados por la concejal fue la política de recuperación y mantenimiento de espacios públicos en la ciudad. Según explicó, se trata de una línea de trabajo que comenzó en gestiones anteriores y que se ha profundizado en la actualidad.
“Esta política de recuperación de los espacios públicos es una decisión que el exintendente Bahl había tomado al asumir la gestión, haciendo plazas nuevas y recuperando espacios y poniéndolos bellos para la comunidad. La intendenta Romero continuó con ello y lo profundizó”, expresó.
En ese marco, destacó los avances logrados en la ciudad: “Nuestra ciudad está más bella, los espacios públicos están más cuidados y tenemos una política en espacios públicos que es mantener la ciudad cuidada”. No obstante, reconoció que aún existen desafíos pendientes: “A Paraná siempre le faltan cosas que uno proyecta y va avanzando en esas decisiones”.
Estacionamiento medido y políticas sociales
Finalmente, Minni se refirió a uno de los proyectos más relevantes en agenda: la implementación del estacionamiento medido digital. La iniciativa busca modernizar el sistema y mejorar la organización del tránsito, incorporando tecnología y nuevas formas de gestión.
“Entendemos que va a ser un salto de calidad para la ciudadanía contar con un estacionamiento medido, que va a ser digital y va a permitir que uno interactúe con el celular y pueda ocupar ese lugar de una manera más ágil y sencilla. Nosotros tenemos pronto a firmar el pliego a licitación y tenemos una política que nosotros no vamos a descuidar, que son las personas registradas que hoy están en el Registro de la Municipalidad de Paraná y cumplen los requisitos, presentan sus papeles, tienen antecedentes penales negativos y son personas (tarjeteros) que vienen trabajando en ese sector”, explicó.
Además, remarcó que se busca garantizar la inclusión laboral de quienes actualmente trabajan como tarjeteros. “Nosotros venimos teniendo un diálogo con ellos y en el entendimiento que es un trabajo para ese sector y propusimos reglas claras: que la empresa que gane el pliego pueda contratar sin poner cantidades, formas ni especificaciones técnicas y precisas en el pliego y sí que pueda contratar a un cúmulo de esas personas para que sean fiscalizadores de ese sistema. También al principio del desarrollo mismo, somos los primeros que van a costar el entendimiento”.
Por último, la concejal subrayó el refuerzo de políticas sociales ante el contexto de crisis. “En paralelo, con las personas en contexto de crisis, reforzamos las políticas sociales en cuanto a la atención a la comunidad. Entendemos que son momentos difíciles y no vamos a dejar a la gente en situaciones vulnerables o vamos a hacer todo lo posible para que eso no suceda. En ese entendimiento, tenemos políticas diseñadas en paralelo para aquellas personas que no integren el estacionamiento medido, puedan generar a través de otros canales de trabajo su inserción al mundo del trabajo”.