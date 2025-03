La Corte Suprema decidirá quién investigará al exsenador Edgardo Kueider

“No existen razones materiales ni jurídicas que fundamenten la competencia del fuero Federal”, afirmó el juez Edwin Ives Bastián, quien desestimó el pedido de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. De este modo, la única autoridad que podrá decidir quién investigará al exsenador Edgardo Kueider será la Corte Suprema de Justicia.

El fallo de Bastián se presentó en un escrito de ocho fojas, aunque siete de ellas corresponden a un “copy-paste” del dictamen del fiscal José Arias, quien recomendó que no se inhibiera y que la competencia del caso permaneciera en la jurisdicción provincial.

Bastián, titular del Juzgado de Garantías 2 de Concordia, además invitó a Arroyo Salgado a plantear una cuestión de competencia si no coincidía con los criterios establecidos en su decisión. En ese caso, el conflicto debería ser resuelto por el superior común, es decir, la Corte Suprema, para determinar si la investigación por enriquecimiento ilícito contra Kueider continúa en Concordia o se traslada a San Isidro.

El exsenador Kueider fue detenido en Paraguay con más de 200.000 dólares sin declarar, lo que originó una causa por intento de contrabando. En Argentina, existen dos investigaciones paralelas por enriquecimiento ilícito.

La causa iniciada en Concordia comenzó el 16 de junio, luego de que un vecino, Eliseo Blanco, denunciara que Kueider poseía tres departamentos y dos cocheras en un lujoso hotel de la ciudad. Estos bienes estaban registrados a nombre de la sociedad anónima Betail, tal como se detalló en la declaración jurada presentada por el exsenador en 2021.

El 2 de julio, en San Isidro, el periodista Christian Sanz presentó una denuncia similar ante el juzgado de Arroyo Salgado. En octubre, la jueza vinculó este expediente con la causa Securitas, en la que la empresa denunció que directivos de la firma pagaron coimas para quedarse con contratos en empresas estatales.

La causa Securitas involucra a la distribuidora de electricidad Enersa, de Entre Ríos, y a Kueider, quien fue secretario general de la Gobernación entre 2017 y 2019. Aunque no se comprobó su participación directa en las actividades ilícitas de la empresa, la jueza Arroyo Salgado vincula esta causa con el exsenador. El 17 de diciembre, solicitó a Bastián que se inhibiera y remitiera la causa a San Isidro.

Bastián consultó con el fiscal Arias, quien el 24 de diciembre respondió que no correspondía cambiar la jurisdicción. Este dictamen fue entregado a Bastián recién el jueves pasado, y este lunes 10 de marzo, el juez comunicó su decisión.

Los Fundamentos

El fiscal Arias argumentó que Arroyo Salgado intentó extender la competencia federal a hechos que no tienen una relación directa con los investigados. En su dictamen, Arias destacó que, en la causa Securitas, no se menciona la participación de Kueider en los hechos vinculados con Enersa. Además, subrayó que las resoluciones judiciales sobre Securitas no mencionan su nombre.

La relación de Kueider con la causa Securitas se establece, según Arias, a través de mensajes de texto y su firma en un acta como representante del Poder Ejecutivo en una asamblea de accionistas de Enersa. A pesar de que estos elementos podrían justificar una posible responsabilidad penal, Arias señaló que no justifican que la investigación por enriquecimiento ilícito sea absorbida por el fuero federal.

Arias también hizo énfasis en que la investigación de Arroyo Salgado está centrada en el período 2015-2019, cuando Kueider ocupaba el cargo de secretario General de la Gobernación. En cambio, la investigación de Arias abarca desde 1999, cuando Kueider comenzó su carrera política como edil en Concordia.

El fiscal propuso un límite temporal para la investigación: cualquier hecho posterior a 2021 no correspondería a la competencia provincial. Esta división temporal podría generar que la causa se divida en dos partes: una relacionada con hechos ocurridos entre 1999 y 2021 en Entre Ríos, y otra a partir de 2021 en San Isidro. Sin embargo, este enfoque es considerado ilógico por los operadores judiciales locales. (Con información de Infobae)