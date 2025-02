“Incertidumbre y malestar” en empleados entrerrianos de Vialidad Nacional

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina se declaró en estado de alerta y movilización ante la inminente restructuración de Vialidad Nacional, impulsada por el gobierno de Javier Milei. Durante una asamblea realizada el viernes en Buenos Aires, los referentes sindicales denunciaron que la administración de Jorge Campoy está ejecutando un plan de reducción de personal que podría afectar hasta un 30 por ciento de la planta de trabajadores.

Al respecto, el secretario general del gremio que agrupa a los trabajadores de Vialidad Nacional en Entre Ríos, Raúl Meza, dio cuenta a Elonce del estado de “incertidumbre y malestar” que rodea a los empleados de las oficinas de Vialidad Nacional en Paraná por “el desguace del organismo y los despidos”.

“Vialidad Nacional está compuesta por 5.300 trabajadores en todo el país y la pérdida del 30% de su capacidad afectará a 1.200 trabajadores”, repasó Meza al apuntar: “Mientras las otras provincias cuentan con un plantel de entre 200 y 350 trabajadores, en Entre Ríos somos 160”.

“A una tarea tan importante, como es el mantenimiento de las rutas, la desarrollamos con muchas dificultades desde la gestión de este gobierno, sin el financiamiento para obra pública. Y no hay mejor manera de demostrar que uno no es útil para la sociedad cuando el trabajador no es quien decide qué obra se hace o no”, fundamentó Meza al argumentar la falta de bacheos.

De hecho, se refirió al proceso de privatización de Corredores Viales S.A., una empresa pública que se encarga de la gestión de la infraestructura y el tránsito de rutas y autopista

“El Estado lleva adelante una licitación masiva para 9.000 kilómetros de corredores viales, de los 40.000 existentes, pero en vez del mejoramiento de las condiciones en Entre Ríos, a la semana nos enteramos que, en semanas, perderemos una cantidad importante de trabajadores”, acusó el dirigente gremial. “A partir del 9 de abril, Vialidad Nacional tomará posesión del camino que la empresa Caminos del Río Uruguay”, comentó.

“Los trabajadores estamos abandonados y la gente se ríe de nuestra situación, pero somos quienes les damos la tranquilidad para desplazarse en la ruta; cuando no estemos, para moverse de cualquier lugar a otro, deberán pagar peaje. Y esa no es una solución”, sentenció Meza.