Hein pidió no banalizar la palabra suicidio: “Cada palabra desde el poder puede llegar a quien está sufriendo”

Gustavo Hein pidió no banalizar la palabra suicidio y reclamó responsabilidad a la dirigencia política al utilizarla. El presidente de Diputados advirtió sobre la problemática en Entre Ríos y sostuvo que debe hablarse de “salud mental, prevención, recursos y escucha”.
El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, pidió no banalizar la palabra suicidio y reclamó un compromiso de la dirigencia política argentina para evitar su utilización como metáfora en debates electorales, económicos o partidarios.
Lo hizo a través de una columna de opinión titulada “Suicidio: una palabra que no debe ser banalizada”, en vísperas del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre.
Hein vinculó su planteo con la situación que atraviesa Entre Ríos y citó estadísticas de 2025 según las cuales la provincia registró una tasa de 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes. “Los datos son conocidos y duelen”, expresó, al señalar que detrás de las estadísticas “hay un grupo de amigos que no entiende qué pasó, y hay familias con un dolor inconmensurable”.
El legislador sostuvo que la problemática adquirió una dimensión especialmente sensible entre los jóvenes. En su columna indicó que durante 2025 se registraron 5.209 muertes por suicidio en Argentina y afirmó que pasó a ser “la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 34 años, por encima de los accidentes de tránsito”.
Hein cuestionó el uso político de la palabra suicidio
El presidente de la Cámara baja entrerriana explicó que decidió pronunciarse después de observar cómo el término volvió a aparecer en el discurso político nacional durante las últimas semanas, utilizado para describir posibles resultados electorales, cuestionar medidas económicas o enfatizar desacuerdos.
“Escribo esto como presidente de la Cámara de Diputados, pero sobre todo como entrerriano”, señaló Hein. Y advirtió que “el suicidio terminó convertido en un recurso retórico, y eso tiene un costo que no se nota a simple vista”.
Para ejemplificar su planteo, mencionó expresiones recientes como “si no ganamos es porque, como sociedad, estamos decidiendo suicidarnos” o “el programa económico representa una decisión inadecuada, criminal y suicida de nuestra soberanía”. Su cuestionamiento no estuvo dirigido al debate político en sí, sino al lenguaje utilizado para sostener esas discusiones.
“El lenguaje importa”
Hein argumentó que las recomendaciones internacionales sobre comunicación responsable insisten en evitar el tratamiento sensacionalista de la problemática y el uso liviano de términos vinculados al suicidio. En ese sentido, apeló a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
“Quienes trabajan en prevención lo saben desde hace décadas: el lenguaje importa”, remarcó. Según planteó, la utilización cotidiana del término puede dificultar las conversaciones necesarias sobre prevención, acompañamiento y atención de las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento.
“Cuando el suicidio se banaliza, se vuelve más difícil hablar de él en serio; y cuando se lo presenta como una ‘decisión’ que una sociedad toma, se refuerza la idea equivocada de que es una elección y no el desenlace de un sufrimiento que requiere escucha, acompañamiento y atención”, afirmó.
Las familias detrás de las estadísticas
El legislador propuso observar el impacto que determinadas expresiones pueden tener sobre quienes atravesaron de manera directa una situación vinculada con el suicidio. Para ello, puso el foco en familiares, adolescentes y trabajadores del sistema sanitario.
“Pensemos en quién escucha esas frases: la madre que perdió a un hijo el año pasado, el adolescente que hoy está pasando un momento oscuro, el equipo de salud mental de un hospital del interior”, expresó.
Hein aclaró que su planteo no pretende limitar las discusiones políticas. “La política tiene todo el derecho a discutir con dureza. En democracia conviven los desacuerdos, y la Cámara que presido es, por definición, un lugar de disputa de ideas”, sostuvo. Sin embargo, consideró que existen numerosas formas de cuestionar una decisión sin recurrir al término suicidio.
Un pedido dirigido a toda la política argentina
“Existe un vocabulario enorme para decir que una política es equivocada, riesgosa, dañina o irresponsable. No hace falta tomar prestada la palabra que nombra la peor tragedia que puede atravesar una familia”, manifestó el presidente de Diputados.
A partir de esa reflexión, Hein realizó un llamado dirigido al conjunto de la dirigencia nacional y también incluyó explícitamente al espacio político que integra. Su propuesta fue reservar el término para las conversaciones vinculadas con la problemática, su prevención y las políticas públicas necesarias.
“Con respeto, quiero pedir compromiso a toda la dirigencia argentina, empezando por la nuestra: que la palabra ‘suicidio’ vuelva a su lugar. Que la usemos para hablar de salud mental, de prevención, de recursos, de escucha, que no la usemos para ganar una discusión”, reclamó.
Un llamado de cara al 10 de septiembre
El pronunciamiento se produjo a pocos días del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha que Hein consideró particularmente significativa para Entre Ríos por las cifras que expuso y por las historias personales que existen detrás de cada caso.
“El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En Entre Ríos no es una fecha más del calendario; es un día que muchas familias entrerrianas atraviesan con un nombre y un rostro en la memoria”, escribió.
Finalmente, Hein pidió que la responsabilidad en el lenguaje sea acompañada por acciones concretas. “Este 10 de septiembre, propongo que el gesto más político que podamos tener sea también el más humano: hablar de esto con cuidado, escuchar, y recordar que cada palabra que decimos desde un lugar de poder puede llegar a una persona o a una familia que está sufriendo”, concluyó.
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