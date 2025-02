Frigerio valoró la figura de Urquiza para la construcción de “un país federal y serio”

Tras el acto que encabezó Rogelio Frigerio en el Monumento al general Justo José de Urquiza en conmemoración a la Batalla de Caseros, el gobernador valoró la figura del presidente de la Confederación para la construcción de “un país federal y serio”.

En primera línea, el mandatario provincial evocó la figura del general Justo José de Urquiza: “Para nosotros es un acto trascendente y también queremos que lo sea para toda la Nación. Sentimos que es una deuda más que tienen con los entrerrianos el no haber puesto en valor la figura de Urquiza y la trascendencia de la Batalla de Caseros en toda la historia de Argentina y el proceso de organización nacional, para tener una Constitución, un país federal y serio. Creemos que es necesario saldar esa deuda. Lo mismo creen los vecinos correntinos y santafesinos”.

Posteriormente, consultado sobre la frase que dijo en su discurso “queremos que el 3 de Febrero sea reconocido como fecha patria”, el gobernador expuso: “El tema no es el feriado, el tema es que empecemos a contar la historia como es, con la verdad, con lo que somos y hemos tenido los entrerrianos y el Litoral en general. Lo dijeron el gobernador de Corrientes y la vicegobernadora de Santa Fe en la definición de nuestro país. En la génesis de nuestro país como país organizado con su Constitución, es lo que estamos haciendo en este acto. Es un acto que tiene mucho de conmemoración, pero también de reivindicación”.

Rogelio Frigerio. Foto: Elonce

“Esa trascendencia que tuvimos en algún momento y que sabemos que podemos volver a tener. Entre Ríos fue una de las provincias con mayor desarrollo relativo cuando Urquiza fue presidente de la Confederación. Creo que hemos dejado de ocupar ese lugar, en gran medida, por errores propios. Estamos decididos a corregir y a volver a ocupar ese lugar de preminencia cuando alguna vez ocupamos”, profundizó.

Sobre los componentes de la batalla del federalismo que pregona el gobernador, trajo a colación las palabras del mandatario correntino, Gustavo Valdés: “Se ganó una batalla en Caseros. Ganamos una batalla política, pero claramente no la económica. Las provincias somos responsables de las más trascendentes provisiones de bienes y servicios públicos. No contamos con el financiamiento, cuando uno analiza cómo está distribuida la torta de recursos de Argentina, no hay equilibrio entre responsabilidades y recursos. Esa es una batalla que también hay que dar con seriedad y poniendo la verdad primero, reivindicando lo que tengamos que reivindicar. Creemos que acá, en el corazón productivo de la Argentina, es donde la Nación puede contar con los recursos que necesita para llevar adelante sus tareas. Las provincias, responsables de la educación, seguridad y la Justicia tenemos que tener esos recursos de manera equitativa”.

“De mínima, tenemos que ir a la Justicia. La Corte Suprema es la única institución que puede dirimir conflictos entre los distintos niveles de gobierno y si no tenemos éxito por el diálogo y la vía administrativa, creo que estamos obligados como gobernantes ir a la Justicia para reivindicar lo que consideramos justo y nuestro”, valoró.

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes. Foto: Elonce

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, manifestó: “Nosotros acompañamos, después de largos enfrentamientos con Entre Ríos, comprendimos que la lucha por el federalismo y la libertad juntos. Corrientes aportó en esa batalla ocho mil efectivos de los 28.000. Decía que en esa oportunidad tres mil infantes cruzaron con balsas, pero cinco mil jinetes cruzaron con diez mil caballos. Así es como tenemos que unirnos los argentinos y los entrerrianos para cruzar el río e ir a buscar a los santafesinos para abrazarnos en una gesta similar e invitar a todas las provincias argentinas para que nosotros podamos luchar por nuestra libertad, en nuestro caso económica”.

Asimismo, recalcó: “Quedan muchas materias pendientes, aparte de las que dijo Rogelio. Nosotros necesitamos tener una Corte de Justicia Federal porque de nada nos sirve que tengamos reclamos de palabra, administrativos y que la Corte Suprema de Justicia para dirimir un conflicto, se tome 10 o 15 años, como nos pasó en los últimos tiempos. Tenemos mucho por trabajar y una de esas cosas es trabajar por algo que soñó Urquiza, pero también soñamos los correntinos. Todos juntos debemos construir la patria para todos y que no pensemos nada más que en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, sino que Argentina somos todos”.

Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe. Foto: Elonce

Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe, aportó: “Queríamos estar presente. Ustedes saben que la cercanía que tiene nuestra provincia con la de Entre Ríos. Para nosotros es muy importante hoy, 3 de febrero, donde se dio el combate de San Lorenzo. También tiene que ser reivindicada desde la historia argentina"

"Creemos que esta unidad que están dando los gobernadores desde la Región Litoral y Centro y le habla al país desde lo que nosotros tenemos que hacer, que es empezar a entender que los recursos nacen de acá y que los argentinos tenemos que mirar más hacia el interior, que no hay un país imposible si no miramos a quienes trabajan, se esfuerzan y luchan todos los días. Desde las provincias vamos a dar las peleas lógicas que tengamos que dar para que la Argentina sea una Argentina próspera que vuelva a estar inserta en el mundo. Solo lo vamos a lograr hacer si miramos hacia este corazón productivo que somos las provincias”, señaló.

Rosario Romero, intendenta de Paraná. Foto: Elonce

Rosario Romero, intendenta de Paraná, habló sobre la presencia de autoridades de carácter provincial en la ciudad: “El federalismo como concepto está siempre en construcción. Coincido con lo que han dicho los gobernadores y la vicegobernadora de Santa Fe en el sentido de que lo económico tiene mucha importancia. Hay muchos debates que desde las provincias argentinas tenemos que seguir”.