Médicos entrerrianos aceptaron acuerdo con OSER, pero alertaron por bajos honorarios

Tras distintas instancias de diálogo institucional, la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER), alcanzaron un acuerdo que permitirá dar continuidad y previsibilidad a las prestaciones médicas en toda la provincia. El convenio -vigente hasta el 31 de mayo- contempla una actualización de aranceles acorde a las posibilidades financieras de la obra social, resguardando al mismo tiempo la sustentabilidad del sistema y la cobertura integral para los afiliados.

Al respecto, el vicepresidente de FEMER, Fernando Rivas, reveló a Elonce que “el acuerdo se aceptó, pero en disidencia, porque OSER no cumplimentó ninguno de los puntos que reclamaba" la entidad que nuclea los médicos entrerrianos. La decisión se tomó tras una votación dividida entre representantes de los distintos departamentos, donde 10 se pronunciaron a favor y cinco en contra.

Reclamos sin respuesta

Entre los principales reclamos del sector, se encuentra la falta de actualización de honorarios y la continuidad de pagos con demoras. “No va a haber aumento ni ajuste por inflación y el pago seguirá siendo a 60 días”, detalló Rivas. Además, cuestionó la continuidad de una retención del 2% que los médicos vienen reclamando eliminar desde hace años.

“Entendiendo la situación de los afiliados y priorizando el sistema de salud de la provincia -teniendo en cuenta que OSER es la obra social más importante- se decidió continuar prestando servicios con normalidad”, sostuvo.

Posibles consecuencias en la atención

Sin embargo, el dirigente advirtió que algunos profesionales podrían dejar de atender a afiliados de la obra social provincial. “Puede ocurrir que haya médicos que opten por no atender a los pacientes de OSER, ya que no están de acuerdo con este convenio”, señaló al anticipar que algunos profesionales de Concordia ya adelantaron esta posibilidad.

Cada profesional tiene la potestad de adherir o no al sistema, lo que podría generar dificultades en el acceso a prestaciones.

OSER y FEMER llegaron a un acuerdo para garantizar prestaciones

Valores de consulta y diferencias

Actualmente, el valor de la consulta médica está fijado en 18.000 pesos, de los cuales el afiliado paga un coseguro de 5.500 pesos.

El resto es abonado por la obra social provincial, aunque con demoras de hasta 60 días que impactan en los ingresos de los profesionales.

“Cobrar 18.000 pesos por una prestación resulta muy bajo para un profesional con formación y trayectoria. En mi caso, llevo casi 30 años como médico ginecólogo y obstetra, y hoy ese es el monto que se percibe, además con plazos de pago de hasta 60 días", analizó Rivas. Y agregó: "Si bien la inflación puede aliviar momentáneamente algunos costos, es un valor que venimos reclamando desde hace tiempo. Es insuficiente y entendemos que desde la obra social provincial también son conscientes de esta situación”.

En ese sentido, desde la FEMER indicaron que el valor real de referencia debería rondar los 22.000 pesos.

“Un médico tiene la potestad de cobrar lo que considere que es su honorario”, afirmó Rivas en relación a la atención a particulares.

Un sistema bajo presión

Rivas describió un escenario complejo para los médicos, marcado por la burocracia administrativa y la demora en los pagos. “El médico está agobiado por los cobros atrasados y las exigencias administrativas”, afirmó.

Además, señaló que esta situación no es exclusiva de OSER, sino que atraviesa a todo el sistema nacional de salud pública.

Próxima instancia de negociación

El acuerdo vigente se extenderá por tres meses, tras lo cual las partes volverán a reunirse para revisar las condiciones. “En junio está el compromiso de ajustar algunos valores”, indicó el dirigente.

Mientras tanto, el sector continuará evaluando medidas ante la falta de respuestas a los reclamos planteados