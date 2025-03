Escándalo: Facundo Manes denunció amenazas de Santiago Caputo y que fue víctima de golpes en el Congreso

Al finalizar el discurso de apertura de las sesiones legislativas, el diputado radical Facundo Manes protagonizó un tenso cruce con Santiago Caputo, quien, según Manes, lo amenazó y fue acompañado por un colaborador que lo golpeó en el pecho en el Salón de los Pasos Perdidos. El altercado ocurrió después de que Manes cuestionara al presidente Javier Milei sobre el escándalo cripto durante su intervención en la sesión.

“Vino furioso y me dijo: ‘Ahora me vas a escuchar, me vas a conocer’. Y alguien que estaba con él me pegó dos golpes en el pecho. Había una periodista de Clarín al lado mío”, relató Manes sobre el incidente con Caputo. Tras lo ocurrido, el legislador se reunió con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, para informarle sobre lo sucedido y le pidió que se revisaran las cámaras de seguridad del lugar.

El momento exacto de la pelea entre ambos. Foto: Captura de video

En su discurso, Javier Milei hizo un balance de su gestión, prometió más recortes y defendió su política de austeridad, refiriéndose a la "motosierra" como una política de Estado. Además, elogió a sus ministros y aprovechó la ocasión para atacar a la oposición peronista. Sin embargo, el evento también estuvo marcado por el tenso reencuentro entre Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, así como por un fuerte intercambio con Manes tras su reclamo sobre el escándalo cripto.

🚨#AHORA | Tensión en el Congreso 📌Santiago Caputo bajo a buscar a @ManesF por el cruce en el recinto pic.twitter.com/MeP6eBAMXN — Dataclave (@Dataclave) March 2, 2025

[AHORA] Así fue el tenso cruce entre Santiago Caputo y Facundo Manes: el diputado radical denunció que el influencer libertario "Fan Fijap" le pegó dos trompadas. https://t.co/NII27ZWyNi pic.twitter.com/nHPWcVlhZF — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 2, 2025

Santiago Caputo gritándole cosas a Manes desde uno de los palcos antes de salir. Manes y Milei se habían cruzado durante el discurso del Presidente. pic.twitter.com/ykboAlE6Uh — Melisa Molina (@MelisaMolina93) March 2, 2025

Escándalo en el Congreso: Facundo Manes denunció que Santiago Caputo lo amenazó. Video: Gentileza La Nación

La discusión entre Milei y Menem en su discurso ante la Asamblea Legislativa

Además, apuntó al diputado radical Facundo Manes. “Leela Manes, seguramente vos entendés como funciona el cerebro, leela bien”, le pidió. “Quizás cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes”, siguió, y luego se rió.

“Manes, te falta mucha teoría política”, le achacó. Tuvo que intervenir la vicepresidenta Villarruel para pedir silencio en el recinto.

(Con información de La Nación)