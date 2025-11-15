Encuentro de SRA Entre Ríos: productora destacó la disertación del economista Fausto Spotorno

El Distrito Entre Ríos de Sociedad Rural Argentina llevó a cabo este sábado en Victoria una jornada abierta destinada a analizar el escenario económico previsto para el próximo año. El encuentro reunió a productores, empresarios y referentes del sector agropecuario de distintos puntos de la provincia. Los asistentes escucharon la disertación del economista Fausto Spotorno y participaron de intercambios sobre inversiones, reglas de juego para la actividad y el comportamiento de los mercados internacionales.

En la oportunidad, Elonce rescató el testimonio de Mabel Schimpf, responsable una cabaña de toros de la raza Angus, quien valoró la convocatoria y la oportunidad de obtener un panorama actualizado. “Nos invitaron a esta charla mirando hacia el 2026, el tema económico y más que nada para nuestra actividad muy importante”, sostuvo. Indicó además que buscaba conocer “qué oportunidades se nos pueden presentar y cómo nos enfrentamos a ellas”.

Schimpf destacó que la jornada incluyó la posibilidad de visitar un establecimiento de la zona. “Todo para aprender”, expresó la oriunda de Urdinarrain.

El análisis económico y las claves para el sector

La productora señaló que la disertación de Spotorno brindó un enfoque global antes de pasar a la situación nacional. “Dio un panorama primero a nivel mundial que me pareció muy bueno para ver dónde estamos nosotros parados hoy como país”, señaló. Remarcó que el expositor abordó temas vinculados a inversiones, impuestos y retenciones. “Todavía estamos con muchos impuestos sobre nuestras actividades”, afirmó.

Respecto a las perspectivas crediticias, Schimpf indicó que durante la disertación se analizó la necesidad de tasas más accesibles y de mejorar el acceso al financiamiento. “Dio una visión muy positiva al respecto”, comentó.

Un sector ligado a la tradición familiar y a la diversificación

Schimpf explicó que su vínculo con el sector agrícola y ganadero se remonta a una tradición familiar. “Estuve trabajando con mi padre, el que se inició en la actividad desde un principio”, relató; y contó que además de la actividad agrícola, su familia incursionó en la cría de Angus y Limangus.

“La producción es el fuerte en nuestro país y apostamos a otra actividad porque la agricultura, al ser a cielo abierto, depende mucho del clima”, comentó; y agregó que la demanda internacional de carne impulsa mejoras en genética y eficiencia productiva. “Creo que está bueno poder seguir apostando a esto y producir más y qué mejor alimentos”, afirmó.

Balance positivo y expectativas para el 2026

Schimpf definió como “muy positivo” el balance de la jornada. “Siempre se aprende”, indicó, al destacar el enfoque del economista invitado y la claridad con la que describió la situación actual. También valoró que se abordaran los efectos del contexto político y electoral reciente. “Venimos de años muy complejos”, sostuvo.

La productora aseguró que estos encuentros permitieron obtener información útil para proyectar decisiones productivas y financieras de cara al próximo año.