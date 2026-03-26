Entidades Empresarias de Entre Ríos advierten sobre el impacto de la planta industrial frente a Colón

El Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos expresó preocupación por la instalación de una planta industrial en Paysandú y alertó sobre posibles efectos en el turismo, el ambiente y la economía provincial.
El proyecto de planta industrial en Paysandú generó preocupación en entidades empresarias de Entre Ríos, que se pronunciaron públicamente sobre los posibles impactos de su instalación frente a la costa argentina del río Uruguay, particularmente en la ciudad de Colón. El posicionamiento fue difundido a través de un documento conjunto del Foro de Entidades Empresarias.
En el comunicado difundido por el Consejo Empresario de Entre Ríos, las organizaciones manifestaron su respaldo al desarrollo productivo, la inversión privada y la generación de empleo en la región, al considerar que estos factores son fundamentales para el crecimiento económico sostenible de ambos países. Sin embargo, advirtieron que estos procesos deben darse en un marco de equilibrio, previsibilidad y respeto mutuo.
Según indicaron, la principal inquietud no está vinculada a la naturaleza del proyecto industrial, sino a su localización actual, que podría provocar efectos significativos sobre la costa entrerriana, en una zona donde existe una fuerte interdependencia económica y social con el país vecino.
Impacto en el turismo y el ambiente
Las entidades empresarias señalaron que el emplazamiento previsto podría afectar la competitividad de uno de los principales polos turísticos de Entre Ríos. En ese sentido, hicieron referencia a Colón, una ciudad cuya economía depende en gran medida del turismo, del entorno natural y del atractivo paisajístico del río Uruguay.
Advirtieron que cualquier alteración del ecosistema o del paisaje podría tener consecuencias directas sobre la actividad turística, con impacto en el empleo y en la economía local. En este contexto, remarcaron la importancia de evaluar de manera integral los posibles efectos ambientales del proyecto sobre el ecosistema compartido.
Asimismo, subrayaron la necesidad de garantizar el cumplimiento de los mecanismos de consulta y evaluación previstos en el Estatuto del Río Uruguay. Consideraron que este instrumento resulta clave para asegurar la convivencia y la cooperación entre Argentina y Uruguay en el uso de recursos comunes.
Pedido de revisión y diálogo institucional
El Foro de Entidades Empresarias sostuvo que la experiencia regional demuestra que los proyectos de gran escala requieren consensos amplios, acceso a información transparente y planificación conjunta. En ese marco, advirtieron que la falta de estos elementos puede derivar en conflictos que terminan perjudicando a todas las partes.
Por este motivo, propusieron avanzar en una revisión de la localización del proyecto de planta industrial en Paysandú, con el objetivo de compatibilizar la inversión con la preservación del desarrollo económico y ambiental de Entre Ríos.
En ese sentido, afirmaron que existen alternativas que permitirían conciliar el crecimiento productivo con la sostenibilidad y la integración regional, fortaleciendo los vínculos históricos entre ambos países.
Convocatoria a una solución conjunta
Finalmente, las entidades convocaron a las autoridades nacionales y provinciales de Argentina y Uruguay, así como a los distintos actores involucrados, a trabajar de manera conjunta en la búsqueda de una solución equilibrada. Señalaron que el desarrollo debe ser una oportunidad compartida y no un motivo de conflicto.
El documento contó con la adhesión de diversas organizaciones representativas del entramado productivo entrerriano, entre ellas la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y la Bolsa de Comercio de Entre Ríos.
También acompañaron la Cámara Argentina de la Construcción – Delegación Entre Ríos, la Cámara de Productores de Porcinos de Entre Ríos, el Consejo Empresario de Entre Ríos, la Corporación para el Desarrollo de Paraná, la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos, la Federación Económica de Entre Ríos y la Federación Entrerriana de Cooperativas, lo que evidenció un amplio consenso sectorial en torno al planteo.