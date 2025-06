Trabajadores del Ministerio de Salud protestaron ante cambios en el pago de horas extras

Ante el anuncio de un recorte del 25% en horas extras, trabajadores del Ministerio de Salud realizaron una asamblea y anunciaron nuevas medidas de protesta. Señalan que el recorte impacta de forma directa en sus ingresos mensuales.

Trabajadores del Ministerio de Salud de Entre Ríos realizaron una asamblea este lunes por la mañana en el edificio central, ante la falta de respuesta oficial por "el recorte salarial que comenzará a aplicarse en las horas extras". La protesta se organizó luego de que trascendiera que el gabinete de Salud se encontraba reunido en la sede ministerial.

Nadia Burgos, referente de la Izquierda y trabajadora del área, explicó a Elonce que inicialmente iban a sumarse a la Asamblea Interministerial en Casa de Gobierno, pero decidieron trasladarse al Ministerio tras confirmar que el gabinete se encontraba allí reunido. “Desde abril pedimos una audiencia para tratar otros temas, pero ante el anuncio del recorte del 25% en horas extras, decidimos presentarnos para exigir claridad sobre su aplicación”, indicó.

Asamblea de los trabajadores de Salud por "recortes de horas extras"

Reclaman por el impacto directo en los ingresos

Burgos explicó que temen un ajuste severo sobre los salarios. “En Salud, las horas extras representan hasta un 30% del ingreso mensual, y sin ellas los salarios rondan entre los 800.000 y 900.000 pesos, incluso para trabajadores con más de 10 años de antigüedad”, señaló.

“La Junta Interna de ATE INDEC establece que el salario mínimo óptimo debería rondar el 1.600.000 pesos. Es decir, estamos cobrando la mitad de lo necesario para cubrir el costo de vida”, añadió.

Nadia Burgos

En ese sentido, advirtió que “si el recorte se aplica por razones de crisis económica y baja recaudación, esto podría ser solo el comienzo de un ajuste mayor. El recorte por sí solo no resuelve la situación fiscal y nos preocupa hacia dónde se dirige el ajuste”.

Rechazo y plan de lucha

La asamblea definió profundizar el plan de lucha. Este martes habrá una asamblea deliberativa desde las 8 de la mañana en el Ministerio de Salud, y el miércoles los trabajadores se sumarán a la Asamblea Interministerial en Casa de Gobierno, programada para las 10 horas.

“Más del 70% de los trabajadores realizamos horas extras para poder sostener un ingreso digno. Hace años que reclamamos la blanqueación de este ítem y una recomposición salarial real, sin respuestas. Ahora, encima, nos quitan parte de ese ingreso informal que nos permite llegar a fin de mes”, denunció Burgos.

También cuestionó la lógica del ajuste: “Pedimos que se deje de recortar al trabajador estatal. Que el ajuste no pase por nuestros sueldos, sino que se revise el gasto en viáticos, nombramientos y cargos políticos. El gobierno debe tomar una decisión política clara de no avanzar sobre lo más sensible: el salario de los trabajadores”.