Política Resultados provisorios

Elecciones en Corrientes: con el 18% de las mesas escrutadas, el oficialismo gana en primera vuelta y LLA queda cuarta

Juan Pablo Valdés consigue el 52,50% de los votos tras la difusión de los primeros resultados, que le permite llegar a la Gobernación. El Peronismo queda segundo y el candidato de La Libertad Avanza no llega al 10%.

31 de Agosto de 2025
Valdés (arriba izq.), Ascúa (arriba der.), Colombi (abajo izq.) y Almirón (abajo der.)
Valdés (arriba izq.), Ascúa (arriba der.), Colombi (abajo izq.) y Almirón (abajo der.) Foto: La Nación.

El candidato oficialista Juan Pablo Valdés se impone esta noche con el 52,50 por ciento de los votos en las elecciones para gobernador de Corrientes, seguido por el peronista Martín Ascúa, que reunía el 20,16, y Ricardo Colombi, con el 16,68. Esto tras conocerse que ya han sido escrutadas el 18,63 por ciento de las mesas.

 

 

La Libertad Avanza (LLA), en tanto, con Lisandro Almirón como candidato, se ubicaba en un cuarto lugar con el 8,85 por ciento, según el escrutinio provisorio.

 

 

La palabra de Juan Pablo Valdés

 

El flamante gobernador electo, Juan Pablo Valdés, dio un discurso de agradecimiento tras conocerse los resultados que lo consagraron como sucesor de su hermano Gustavo.

 

“Estoy muy contento, estoy feliz. Quiero agradecerles a todos los partidos, a los dirigentes, a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres que creyeron que podíamos tener un mejor futuro en Corrientes”, señaló.

 

 

El candidato oficialista hizo mención al apoyo de su familia y a las dificultades atravesadas durante la campaña: “Me bancaron porque estuvieron con muchas injurias, muchas calumnias, golpearon mucho, pero gracias a la fortaleza de cada uno de ustedes que nos alentaron, acá estamos”.

 

Con aplausos de la militancia, agregó: “Gracias a la fortaleza de Gustavo que me apoyó, hoy Corrientes ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta. Cerramos esta página y empezamos a trabajar juntos en el futuro”. (Con información de Infobae)

 

¿Qué acusó el partido libertario?

 

En un contexto de tensa espera por los resultados definitivos, el candidato libertario Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza, aprovechó para emitir un comunicado denunciando irregularidades durante la jornada electoral. A través de sus historias en Instagram, Almirón aseguró que se habían detectado “irregularidades típicas de la vieja política” que, según él, intentaban evitar el fin de un ciclo político hegemónico. “La enorme mayoría de los correntinos asumió el llamado a las urnas con responsabilidad, es la hora de contar los votos”, expresó el candidato.

Elecciones Corrientes
