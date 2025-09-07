 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Elecciones legislativas

Elecciones en Buenos Aires: qué se vota, secciones clave y temor al ausentismo

Este domingo más de 14 millones de bonaerenses votan legisladores. Por primera vez, desdoblado de la nacional. LLA se mide con el peronismo en un test clave con temor a un alto ausentismo. Qué se vota y las secciones clave.

7 de Septiembre de 2025
Elecciones en Buenos Aires.
Elecciones en Buenos Aires. Foto: (NA).

Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar este domingo 7 de septiembre en una elección legislativa provincial histórica, considerada el primer gran test electoral entre La Libertad Avanza y el peronismo a solo un mes de las generales nacionales. El principal temor que cruza a todos los espacios es un alto nivel de ausentismo electoral.

Por primera vez en la historia, la provincia de Buenos Aires desdobla sus comicios legislativos de los nacionales (que serán el 26 de octubre). Según supo Noticias Argentinas, la estrategia de LLA fue plantear la elección como un plebiscito ("kirchnerismo o libertad"), mientras que el peronismo (Fuerza Patria) apostó por incluir varias "candidaturas testimoniales" de peso en las listas.

Qué se vota y las secciones clave

 

Este domingo se renueva la mitad de la Legislatura provincial (46 diputados y 23 senadores) y se eligen concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.

 

La votación se realizará con la tradicional boleta partidaria (sábana). Aunque se vota en las ocho secciones, el resultado electoral se definirá en las dos más pobladas: la Primera Sección Electoral (donde se votan senadores) y la Tercera Sección (donde se eligen diputados).

 

Las mesas cierran a las 18:00 y se espera que los primeros resultados oficiales comiencen a difundirse a partir de las 21:00 horas. (Fuente: (NA).

Temas:

Elecciones Buenos Aires legislativas
