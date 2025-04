El secretario del Tesoro aseguró el “pleno apoyo de Estados Unidos” a las reformas económicas del Gobierno

Javier Milei recibió esta tarde en la Casa Rosada a Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos y hombre de confianza de Donald Trump. La visita de Bessent fue breve: permaneció menos de 12 horas en Buenos Aires. Su llegada se concretó apenas tres días después del anuncio del adelanto del Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitió al gobierno libertario levantar el cepo cambiario.

La reunión, que se llevó a cabo en el despacho presidencial, duró una hora y media. Según informó la oficina del secretario del Tesoro, “durante la reunión, el secretario Bessent reafirmó el pleno apoyo de Estados Unidos a las audaces reformas económicas del presidente Milei y lo elogió por la pronta acción de su gobierno para reducir las barreras al comercio recíproco con Estados Unidos”. Posteriormente, el gobierno difundió una declaración conjunta grabada entre Milei y Bessent.

En esa declaración, Bessent destacó: “Hubo un hombre que reconoció que el Estado no era la solución, sino el problema. Un hombre que tuvo el coraje de defender a la Argentina oponiéndose al establishment. Y ese hombre hoy está aquí junto a mí”, dijo, estrechando la mano del presidente. También afirmó: “En muchos sentidos Milei y el movimiento MAGA (que encabeza Donald Trump) comparten el rumbo”, ya que “en el centro de ambos yace la creencia de que el poder pertenece al pueblo, no a los burócratas”. Y añadió: “Me entusiasmaba hacer este viaje para dar inicio a las primeras conversaciones formales sobre comercio recíproco entre nuestros países. Además he venido a transmitir el optimismo que sentimos en Estados Unidos respecto de esta nueva Argentina”.

Scott Bessent. Foto: Presidencia de la Nación

Bessent elogió el rumbo económico del gobierno argentino: “Gracias a la audaz agenda del presidente Milei, vemos señales de un giro histórico. El sector privado vuelve a entrar en escena, mientras el sector público retrocede (...). Pero este cambio solo será duradero si los amigos de la Argentina brindan su apoyo. Por eso en Estados Unidos nos enorgullece haber apoyado el programa con el FMI y el compromiso significativo del Banco Mundial y del BID”.

Refiriéndose al impacto del programa del FMI, afirmó: “El programa del FMI le dará un respiro financiero a la Argentina en medio del ajuste. Facilitará la liberalización cambiaria, al tiempo que protegerá la estabilidad del mercado. Esto va a dar paso a lo que debería ser un auge masivo de inversión extranjera directa. A muchas empresas estadounidenses con las que yo he hablado, les entusiasma aportar el capital a largo plazo para formar parte de este milagro económico”. Y concluyó: “Estoy aquí para manifestar la voluntad de colaboración del gobierno del presidente Trump para con el pueblo argentino”, agregando: “Nosotros somos sus socios en esta transformación histórica”.

"El día de la liberación"

Por su parte, el presidente Milei aseguró que el apoyo estadounidense hizo posible “el día de la liberación” en referencia a la eliminación del cepo cambiario. “Tras 15 años de control de capitales, nos hemos deshecho para siempre de ese yunque al que estábamos encadenados, para retornar de una vez por todas a un sendero de crecimiento sostenible”.

También expresó su voluntad de profundizar la relación bilateral: “La Argentina tiene la intención de ser un aliado firme de los Estados Unidos en la región. Y de hecho ha sido el primero en manifestar este compromiso y de sostenerlo confiablemente en todas las instancias diplomáticas”. En ese marco, Milei se mostró dispuesto a avanzar en un acuerdo comercial: “Entendemos la propuesta de aranceles recíprocos que elaboró el presidente Trump y estamos listos para firmar un acuerdo comercial en dicha línea, que sin dudas beneficiará tanto a los Estados Unidos como a la Argentina”.

Comunicado del Tesoro y detalles del encuentro

Previo a la declaración conjunta, el Departamento del Tesoro emitió un comunicado en el que Bessent “felicitó al Presidente por las recientes y exitosas negociaciones de Argentina con el FMI y reiteró la confianza de Estados Unidos en el presidente Milei para continuar el positivo impulso económico de Argentina”.

Luego del encuentro, Milei se dirigió al Ministerio de Economía acompañado por Luis “Toto” Caputo, según confirmaron fuentes oficiales. Bessent había llegado a la Casa Rosada minutos antes de las 15, en medio de un importante operativo de seguridad, y se retiró pasadas las 17. El Patio de las Palmeras, en el centro de la sede gubernamental, fue cerrado como parte del protocolo de seguridad de la Casa Militar.

Javier Milei. Foto: Presidencia de la Nación

La delegación que acompañó a Bessent estuvo integrada por Matt Schlapp, presidente de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), y Soledad Cedro, CEO de CPAC Argentina. También participaron de la reunión Lydia Barraza (Encargada de Negocios), Michael Kaplan (subsecretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental), y Dan Katz (jefe de Gabinete). Por parte del gobierno argentino estuvieron presentes Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el secretario de Políticas Económicas, José Luis Daza. Cabe señalar que Bessent ya había mantenido un encuentro previo con Caputo y su equipo.

Declaraciones a Bloomberg

Después del encuentro, Bessent grabó un mensaje conjunto con Milei y luego brindó una entrevista a Bloomberg, donde destacó: “El motivo de mi presencia hoy es que es un día clave. El gobierno de Milei ha implementado tres ajustes, y este marca el inicio del tercero. Implementaron un importante ajuste fiscal, un importante ajuste monetario y el viernes anunciaron un importante ajuste cambiario. El FMI les ha asignado 20.000 millones de dólares. El Banco Mundial les ha asignado 12.000 millones de dólares, y quería venir para mostrar mi apoyo al presidente Milei y su compromiso con lo que considero histórico para rescatar a la Argentina del abismo”.

Comercio y aranceles

Consultado sobre los aranceles —uno de los principales focos de tensión global desde las medidas impulsadas por Trump—, Bessent respondió: “Al igual que con todos los demás, les digo que den lo mejor de sí. Veremos qué hacen y partiremos de ahí”. Al preguntársele si algún país podría llegar a tener arancel cero, dijo: “Ya veremos. No sé qué pasará con las negociaciones, porque tenemos un montón de obstáculos que superar: barreras comerciales arancelarias y no arancelarias, manipulación cambiaria y subsidios a la mano de obra y a las instalaciones”. Y concluyó: “Hay un amplio abanico de posibilidades”.

Swap con China y rumores de ayuda financiera

Respecto al swap de monedas entre el Banco Central de la República Argentina y el Banco Popular de China, Bessent explicó: “Tienen un swap de crédito de 18.000 millones de dólares en yuanes. Argentina, bajo el anterior gobierno peronista, obtuvo 5.000 millones de dólares, y esa cantidad seguirá pendiente. Los chinos mostraron un gran esfuerzo tras el anuncio, o en conjunción con el del FMI, por lo que se extenderá un año. Creo que, a medida que esta administración mantenga su política económica inflexible, deberían eventualmente tener suficientes entradas de divisas para poder pagarlo”.

Asimismo, negó que EE.UU. esté considerando un préstamo directo para Argentina, algo que desde el entorno presidencial también habían descartado: “Son solo rumores”.

Lecturas políticas y contexto regional

Desde el oficialismo libertario, la visita fue interpretada como una nueva muestra del respaldo de Trump a Milei, especialmente tras la decisión del FMI de adelantar un porcentaje mayor del préstamo previsto (originalmente fijado en 40%). En ese contexto, se valoró también el apoyo de Francia e Italia. La visita fue vista como una señal geopolítica de alineamiento con Estados Unidos, donde Argentina —junto a Paraguay— es uno de los países con mayor sintonía con Washington. La semana pasada, Milei había visitado al presidente paraguayo, Santiago Peña, en la previa de la cumbre de cancilleres del Mercosur.

Bessent también mantendrá reuniones con representantes del sector privado. Desde la embajada estadounidense indicaron que no darán detalles anticipados de su agenda. Luego del encuentro con Milei, se prevé que ambos brinden un mensaje conjunto a la prensa, aunque no se aceptarán preguntas.

Bessent es considerado una figura atípica dentro del trumpismo, y en los últimos días jugó un rol clave en la tensa guerra comercial que mantiene Trump, especialmente con China. Fue él quien explicó públicamente la decisión de Trump de pausar durante 90 días su plan arancelario, tras una fuerte caída en los mercados globales. “Trump se creó la máxima capacidad de negociación. Esta fue su estrategia desde el principio”, dijo entonces.

Milei y Trump se habían visto por última vez en febrero, durante la cumbre de la CPAC en Estados Unidos. A comienzos de abril, el presidente argentino regresó a ese país para recibir un premio en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, aunque el encuentro entre ambos finalmente no se concretó.

En la previa de la llegada de Bessent, en la Casa Rosada se respiraba optimismo tras la apertura de los mercados, con un dólar minorista cotizando a 1190 pesos en el Banco.