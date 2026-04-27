El gobierno provincial abordó agenda de trabajo conjunta con las nuevas comunas

La provincia avanzó en la implementación efectiva de 22 nuevas comunas en una reunión encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, con el objetivo de ordenar prioridades, clarificar competencias y poner en marcha herramientas concretas de gestión en esta nueva etapa institucional.

"Elevar la categoría de una localidad representa una transformación institucional profunda y un crecimiento significativo para toda la comunidad", afirmó Frigerio quien acompañado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, remarcó que este proceso inaugura una etapa de mayor exigencia en la gestión local. "Contar con más facultades, atribuciones y herramientas conlleva una gran responsabilidad. Esta nueva etapa exige compromiso, madurez y conciencia", sostuvo.

La jornada desarrollada en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno tuvo un fuerte eje operativo, orientado a traducir el nuevo estatus en capacidad real de gobierno. A partir de la vigencia de la Ley Nº 11.248, las comunas comenzaron a ejercer funciones que antes no tenían alcance directo, como la administración de recursos propios, el acceso a la coparticipación, la regulación local y la organización de servicios públicos.

En ese marco, Troncoso destacó que la creación de las nuevas comunas implica "un salto de calidad institucional que brinda a cada comunidad herramientas reales para gestionar su presente y planificar su futuro". Señaló además que no se trata de un cambio meramente administrativo, sino de una transformación que otorga capacidad efectiva de decisión sobre el desarrollo local, y subrayó el trabajo articulado con la Legislatura para cumplir cada etapa legal del proceso.

Por su parte, el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, valoró la participación de las 22 comunas y destacó que el gobernador explicó el proceso de federalización de los fondos provinciales para garantizar su llegada efectiva a cada territorio. "No se trata de 22 nuevos jefes comunales, sino de 22 comunidades que han cumplimentado con la Constitución y que hoy pueden elegir a sus representantes y proyectar su desarrollo", afirmó.

Durante la reunión se definió además una agenda de seguimiento para acompañar la transición, que contempla asistencia técnica y una coordinación permanente entre la provincia y las comunas.

En representación de las autoridades locales, el presidente comunal de Yeso Oeste, Javier Vera, señaló que el encuentro fue "muy importante" porque permitió fortalecer el vínculo con el gobierno provincial y avanzar en el proceso de transformación institucional.

En la misma línea, Andrea Redroella, de la comuna Lucas Primera, destacó la importancia de estos espacios de acompañamiento, especialmente para quienes inician su gestión. Finalmente, el presidente comunal de Isletas, departamento Diamante, Lucas Eichmann, valoró el carácter articulado de la reunión y el acompañamiento del gobierno provincial en esta etapa inicial.

Participaron también los presidentes comunales de La Providencia, Lucas Sud 2º, Mojones Sud/Paraje Los Algarrobos, María Grande Segunda, Costa Grande, Crucesitas, Colonia Alemana, Santa María, Las Margaritas, Laguna Benítez, San Miguel, Paso Duarte, Santa Lucía, Lucas Sud 1º, Mojones Norte, Estación Lazo y La Esmeralda. La creación de estas comunas se traduce en una estructura institucional más cercana, con mayor capacidad de respuesta y un esquema de gestión que ordena el crecimiento de cada comunidad.