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El gobierno provincial y Aranguren trabajan en una agenda de producción e infraestructura

Rogelio Frigerio recibió al intendente de Aranguren, quien planteó durante el encuentro el desarrollo de variadas propuestas para la localidad. Un evento relacionado al sector porcino y el mantenimiento de conexiones viales fueron parte de la agenda.

27 de Abril de 2026
Trabajan en una agenda de producción e infraestructura.
Trabajan en una agenda de producción e infraestructura. Foto: (GPER).

Rogelio Frigerio recibió al intendente de Aranguren, quien planteó durante el encuentro el desarrollo de variadas propuestas para la localidad. Un evento relacionado al sector porcino y el mantenimiento de conexiones viales fueron parte de la agenda.

La provincia y Aranguren trabajan en producción e infraestructura. El gobernador Rogelio Frigerio recibió este lunes al intendente de Aranguren, Luis Siebenlist, quien planteó durante el encuentro el desarrollo de variadas propuestas para la localidad. Un evento relacionado al sector porcino y el mantenimiento de conexiones viales fueron parte de la agenda.

 

Entre los temas principales el intendente destacó el vinculado a la producción porcina. "Estamos pergeñando una expo vinculada al sector productivo del cerdo", comentó, y agregó que para ello solicitó financiamiento, a fin de garantizar el éxito del evento.

A su vez, planteó la transferencia de un frigorífico perteneciente a la provincia, el cual se encuentra inactivo y cuenta con maquinaria que se espera recuperar a fin de beneficiar a trabajadores del sector.

 

Siebenlist subrayó además la necesidad urgente de realizar tareas de mantenimiento vial en la ruta que conecta Aranguren con Ramírez para evitar su deterioro.

"Nos vamos con una enorme expectativa, ya que hemos podido transmitir los temas y creo que el gobernador los ha recepcionado de una manera que realmente nos da satisfacción", sostuvo.

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Gobierno provincial Rogelio Frigerio Aranguren
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